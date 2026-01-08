Espana agencias

El extremo Paco Cortés 'corta' su cesión en la Cultural y regresa al Levante

Guardar

Valencia, 8 ene (EFE).- El Levante y la Cultural y Deportiva Leonesa rubricaron un acuerdo este jueves para que el extremo Paco Cortés finalice su cesión en el conjunto leonés y regrese a la entidad levantinista.

El jugador, de 18 años, ha participado en diez encuentros oficiales con la Cultural Leonesa en los que ha anotado tres tantos.

Paco Cortés, que debutó con el Levante el 2 de junio de 2024 con tan solo 16 años, amplió su vinculación con el Levante hasta 2028 antes de marcharse a la Cultural y Deportiva Leonesa.

El futbolista granadino acudió ya este jueves a las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Levante para conocer al entrenador Luís Castro y a su cuerpo técnico y ponerse a sus órdenes. EFE

pzm sm-fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Uno de cada tres ayuntamientos con policía local no forma parte del sistema VioGén

Infobae

La ruptura del PP y Vox en Burgos lleva a su alcaldesa a perder otra cuestión de confianza

Infobae

La presidenta de Navarra recupera al senador Javier Remírez como vicepresidente

Infobae

El 'Cuti' Romero se harta y critica a la directiva del Tottenham

Infobae

Felipe Orts y Lucía González a aumentar su leyenda en Tarancón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No habrá multas por no

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

Una veintena de turistas españoles siguen en Socotra a la espera de que se reestablezca el tráfico aéreo, cerrado por los enfrentamientos en Yemen

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí