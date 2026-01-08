Espana agencias

El exárbitro David Coote es sentenciado a nueve meses de prisión suspendida

Guardar

Londres, 8 ene (EFE).- David Coote, el árbitro de la Premier League que fue despedido por insultar a Jürgen Klopp, ha sido condenado a nueve meses de prisión suspendida durante dos años por poseer un vídeo indecente de un menor.

Coote, que fue árbitro de primer nivel en la Premier League, fue despedido tras hacerse viral un vídeo suyo insultando a Jürgen Klopp, cuando este era técnico del Liverpool. Además, también se viralizó un vídeo suyo consumiendo una sustancia blanca durante la disputa de la Eurocopa en 2024 en la que dirigió varios partidos.

Coote también se vio envuelto el año pasado en un escándalo de amaños y tarjetas amarillas del que fue absuelto tras ser investigado por la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés).

Durante el juicio, cuyo veredicto se ha conocido este jueves, el juez expuso que Coote tenía en su ordenador un vídeo de dos minutos y once segundos de un niño de quince años, el cual ha sido calificado dentro de la categoría A de esta clase de delitos, la más grave.

La defensa de Coote alegó que esto ocurrió hace seis años, cuando Coote estaba pasando un momento muy malo psicológicamente y que por entonces comenzó su adicción a la cocaína, de la cual aseguró haberse desenganchado hace once meses. El exárbitro ahora trabaja en un puesto administrativo, asiste a terapia y recibe sesiones por parte de un psiquiatra.

Además de la condena suspendida, Coote ha recibido una orden de prevención de daños sexuales que durará diez años. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Multa de 1.800 euros a dos policías de Vitoria por usar fuerza "innecesaria" con un menor

Infobae

Cáritas urge a Sánchez cambios en la política de vivienda, epicentro de la desigualdad

Infobae

Las intervenciones en el Monasterio de Sijena, seleccionada para premio Mies van der Rohe

Infobae

Albares comparecerá en el Congreso el día 15 en un pleno extraordinario sobre Venezuela

Infobae

El Lazio se refuerza con Ratkov tras la marcha del 'Taty' Castellanos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP vuelve a citar

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: la comparecencia está fijada para el 28 de enero

Un viudo gallego pierde la batalla para inscribir como ganancial una finca adquirida durante su matrimonio religioso en Brasil

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No firmes nada de tu despido sin saber qué derechos tienes”

Resultados ganadores del Super Once del 8 enero

De Guindos avisa de que la regulación del alquiler “restringe” la oferta y advierte del efecto de la crisis de vivienda en el crecimiento

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

DEPORTES

Una tenista juega un torneo

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa