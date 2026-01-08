Espana agencias

El Deportivo-Racing, el domingo 25 a las 21:00 horas

Madrid, 8 ene (EFE).- El Deportivo-Racing de Santander, uno de los partidos más destacados de la vigésima tercera jornada de LaLiga Hypermotion, se disputará el próximo domingo 25 de enero a las 21:00 horas.

La jornada comenzará el viernes 23 con el Málaga-Burgos y acabará el lunes 26 con el Ceuta-Cultural Leonesa.

- Horarios de la 23ª jornada:

. Viernes 23:

20:30 Málaga-Burgos

. Sábado 24:

14:00 Valladolid-Albacete

16:15 Leganés-Real Sociedad B

18:30 Las Palmas-Córdoba

18:30 Sporting-Mirandés

21:00 Cádiz-Granada

. Domingo 25:

14:00 Andorra-Huesca

16:15 Eibar-Almería

18:30 Zaragoza-Castellón

21:00 Deportivo-Racing Santander

. Lunes 26:

20:30 Ceuta-Cultural Leonesa

EFE

jap/jpd

