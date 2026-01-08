El Deportivo-Racing, el domingo 25 a las 21:00 horas

Madrid, 8 ene (EFE).- El Deportivo-Racing de Santander, uno de los partidos más destacados de la vigésima tercera jornada de LaLiga Hypermotion, se disputará el próximo domingo 25 de enero a las 21:00 horas.
La jornada comenzará el viernes 23 con el Málaga-Burgos y acabará el lunes 26 con el Ceuta-Cultural Leonesa.
- Horarios de la 23ª jornada:
. Viernes 23:
20:30 Málaga-Burgos
. Sábado 24:
14:00 Valladolid-Albacete
16:15 Leganés-Real Sociedad B
18:30 Las Palmas-Córdoba
18:30 Sporting-Mirandés
21:00 Cádiz-Granada
. Domingo 25:
14:00 Andorra-Huesca
16:15 Eibar-Almería
18:30 Zaragoza-Castellón
21:00 Deportivo-Racing Santander
. Lunes 26:
20:30 Ceuta-Cultural Leonesa
EFE
jap/jpd
