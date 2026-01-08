El defensor colombiano Keimer Sandoval se desvincula del Betis

Sevilla, 8 ene (EFE).- El Betis y el defensor colombiano Keimer Sandoval, que militó hasta el 31 de diciembre cedido en el Estrella Roja serbio, han alcanzado este jueves acuerdo para rescindir el contrato que los unía hasta junio 2028, anunció este jueves el club sevillano en sus redes sociales.

Sandoval, central de 20 años que disputó el pasado Mundial juvenil con Colombia, llevaba desde el pasado febrero a préstamo en el Estrella Roja, que decidió cortar su cesión al acabar 2025 después de que participase sólo en dos partidos oficiales, uno de liga y otro de copa.

El zaguero caleño llegó al Betis en el verano de 2024 procedente del Orsomarso de su país, pero sólo jugó un encuentro en la primera mitad de la temporada, lo que motivó su cesión al fútbol serbio, donde tampoco ha cuajado, por lo que la entidad andaluza ha decidido prescindir de sus servicios. EFE

lhg/agr/jl