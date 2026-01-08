Espana agencias

El crudo Brent repunta un 3,39 %, hasta los 61,99 dólares

Guardar

Londres, 8 ene (EFECOM).- El barril del crudo Brent para entrega en marzo repuntó un 3,39 %, después de dos días consecutivos de caídas, y se situó en los 61,99 % dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, recuperó 2,03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en 59,96 dólares.

El Brent ganó terreno este jueves y entre los inversores predominó el sentimiento alcista ante posibles interrupciones en el suministro de crudo global, después de que Estados Unidos (EE.UU.) confiscase este miércoles dos petroleros vinculados a Venezuela en el océano Atlántico y el Caribe.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en una intervención militar, Washington ha intensificado el bloqueo de buques sancionados que transitan desde y hacia el país sudamericano, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

El Brent reaccionó al alza este jueves, también, aupado por un ataque con drones en el mar Negro a un petrolero que se dirigía a Rusia, así como por la noticia de que Irak pretende nacionalizar las operaciones en el yacimiento West Qurna 2, uno de los más grandes del mundo y afectado por las sanciones estadounidenses a su accionista ruso Lukoil. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Facu González: Del Barcelona ya hablaremos, tenemos la cabeza puesta en el Zaragoza

Infobae

Viernes, 9 de enero de 2026

Infobae

Peñarroya regresa al Palau Blaugrana dos meses después de su destitución

Infobae

El Deportivo-Racing, el domingo 25 a las 21:00 horas

Infobae

3-1. El Emalsa Gran Canaria cumple en el Arena y tumba al OK Nebo Zaprešić

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra la liberación

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De espías con la misión de atentar contra Maduro a un marinero atrapado en un conflicto territorial: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

ECONOMÍA

El multimillonario José Elías: “Mi

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, el partido de Supercopa de España en directo: Sorloth recorta distancias en el marcador con un gol de cabeza

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana