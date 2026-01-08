Espana agencias

El central levantinista Cabello acabará la temporada cedido en el CD Mirandés

Guardar

València, 8 ene (EFE).- El Levante anunció este jueves que el central zurdo Jorge Cabello acabará la temporada cedido en el CD Mirandés, de LaLiga Hypermotion.

El defensa canario, de 21 años, fue titular en las primeras tres jornadas del campeonato de Liga, pero luego perdió protagonismo hasta que el Levante UD empezó a jugar en la Copa del Rey ya a finales de octubre de 2025.

En total, Cabello, que tiene contrato con el Levante hasta 2028, había participado hasta ahora en cinco partidos de LaLiga EA Sports y en dos choques de la Copa del Rey. EFE

pzm/nhp/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de Czarina C. en Las Palmas

Infobae

Sánchez garantiza que España ayudará a que los venezolanos, no EE.UU., decidan su futuro

Infobae

Interior no multará por un periodo "razonable" a conductores que no lleven la baliza V-16

Infobae

A prisión un joven por la violación a una chica de 19 años en Nochevieja en Málaga

Infobae

El argentino Benavides gana la quinta etapa, Schareina cede el liderato y Canet sufre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez recibe a Oriol

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

Una veintena de turistas españoles siguen en Socotra a la espera de que se reestablezca el tráfico aéreo, cerrado por los enfrentamientos en Yemen

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

Pedro Sánchez insiste en el despliegue de tropas españolas en Ucrania y avanza que solicitará al Congreso enviar soldados a Palestina “cuando se dé la ocasión”

“Frío, humedad y riesgo sanitario”: ertzainas denuncian la “grave situación” que sufren en la Comisaría de Donostia por la “mala planificación”

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí