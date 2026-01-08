El central levantinista Cabello acabará la temporada cedido en el CD Mirandés

València, 8 ene (EFE).- El Levante anunció este jueves que el central zurdo Jorge Cabello acabará la temporada cedido en el CD Mirandés, de LaLiga Hypermotion.

El defensa canario, de 21 años, fue titular en las primeras tres jornadas del campeonato de Liga, pero luego perdió protagonismo hasta que el Levante UD empezó a jugar en la Copa del Rey ya a finales de octubre de 2025.

En total, Cabello, que tiene contrato con el Levante hasta 2028, había participado hasta ahora en cinco partidos de LaLiga EA Sports y en dos choques de la Copa del Rey. EFE

