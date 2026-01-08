Espana agencias

El Castellón recupera a Cipenga y pierde a Alcázar ante el Granada

Castellón, 8 ene (EFE). El Castellón ya prepara el partido ante el Granada del próximo domingo (16:15 horas) en el que recupera a Brian Cipenga, mientras que pierde al lateral izquierdo Lucas Alcázar por sanción.

Cipenga regresa este jueves a Castellón y se entrenará el viernes con el equipo, aunque su presencia en Los Cármenes está supeditada a su estado físico, tras haberse perdido los últimos tres partidos por haber jugado la Copa África con la R.D. del Congo.

Por lo tanto, el técnico Pablo Hernández podría dar continuidad en el once inicial a Pablo Santiago y optar por dar descanso a Cipenga o que pudiera disputar algunos minutos en la segunda parte del encuentro.

Lucas Alcázar será el jugador que se pierda el partido tras ser expulsado ante el Huesca el pasado fin de semana, en la victoria castellonense (4-1).

Alcázar, además, está apercibido de sanción al haber visto cuatro tarjetas amarillas y estar a solo una de perderse el siguiente partido. También han visto cuatro cartulinas amarillas otros cinco futbolistas: Isra Suero, Alberto Jiménez, Marc Doué, Salva Ruiz y Jérémy Mellot. EFE

EFE

