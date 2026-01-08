El CAC-40 termina con una leve subida (+0,12 %) en una sesión liderada por BNP Paribas

París, 8 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este jueves con una leve subida del 0,12 %, hasta los 8.243,47 puntos, en una sesión en la que tuvo notables ganancias el banco BNP Paribas, que mejoró el 3,51 %, contrarrestadas por la caída del fabricante automóvil Renault (-2,60 %).

De los 40 títulos de la plaza parisina, 26 cerraron en verde y 14, en rojo.

BNP Paribas encabezó las subidas por una recomendación de compra de acciones emitida por el banco UBS.

Secundaron las subidas la empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard y el grupo de cosméticos L'Óreal, que se revalorizaron el 2,78 % y el 1,94 %, respectivamente.

Renault cayó después de que se rumoree con que el grupo no alcance sus objetivos de rentabilidad en 2026.

En rojo, también destacaron las caídas del grupo industrial Schneider Electric (-4,80 %) y de la siderúrgica ArcelorMittal (-2,80 %). EFECOM