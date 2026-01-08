Espana agencias

El Athletic recibe de la Cultural Leonesa 650 entradas a un precio de 50 euros

Bilbao, 8 ene (EFE).- El Athletic Club confirmó que ha recibido de parte de la Cultural Leonesa un paquete de 650 entradas a un precio de 50 euros para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que va a enfrentar a ambos equipos el próximo martes (21.00 horas) en el Reino de León.

El club rojiblanco ha anunciado además de que ese lote se ha reservado 20 "para sus compromisos" y otras 20 para "simpatizantes de Club Athletic".

Las 610 restantes se repartirán entre los socios y socias que se inscriban en la web oficial del club hasta el sábado. En caso de que la demanda supere a esa oferta ese mismo día 10 se realizará un sorteo entre los inscritos. "Si no fuera necesario el sorteo el público en general también podrá adquirir el resto de las localidades sobrantes", aclara el Athletic. EFE

