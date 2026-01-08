El Athletic encajó en Yeda la segunda peor derrota en 479 partidos de la 'era Valverde'

Bilbao, 8 ene (EFE).- El 5-0 encajado por el Athletic Club frente al FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España es la segunda derrota más abultada del equipo rojiblanco en los 479 partidos que suma Ernesto Valverde en sus diez temporadas en el banquillo bilbaíno.

La mayor goleada recibida por el Athletic a las órdenes del actual técnico fue el 6-0 que le endosó el Barça en el Camp Nou del 17 de enero de 2016 en la vigésima jornada liguera de aquella campaña 2015-16.

Un marcador condicionado por la tarjeta roja mostrada por Mateu Lahoz a Gorka Iraizoz a los tres minutos de juego a la que siguieron esa media docena de goles recibidos por Iago Herrerín a través de un penalti marcado por Leo Messi, un 'hat trick' de Luis Suárez y sendos tantos de Neymar y Rakitic.

Además de la semifinal de Supercopa y el encuentro de hace diez años en Barcelona, el conjunto bilbaíno solo ha encajado cinco goles en un partido en esta 'era Valverde', dividida en tres etapas, en otras tres ocasiones.

Fueron un 5-0 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la temporada 2014-15, un 5-1 contra el Villarreal en La Cerámica en la 2022-23 y, la única ocasión en San Mamés, un 2-5 ante el Barça en la 2014-15. EFE

