Espana agencias

Dro Fernández en la convocatoria de la selección sub-18

Guardar

Madrid, 8 ene (EFE).- Dro Fernández, que ha debutado con el primer equipo del Barcelona, es uno de los jugadores más destacados en la convocatoria de David Tenorio, técnico de la selección nacional sub-18 para el primer partido de 2026, un amistoso ante Italia que se jugará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (11.30) el próximo miércoles 14.

Convocados:

- Porteros: Joel Rodríguez (Espanyol), Pablo Mollá (Valencia)

- Defensas: Guille González (Real Madrid), Cristian Grant, Miguel Gil (Atlético de Madrid), Álex Campos (Barcelona), Alejandro Gomes (Zaragoza), David Delgado (Elche), Iker Quintero (Basconia) y Álex Diego (Sporting Gijón)

- Medios: Nico Guillén (Sevilla), Pedro Villar, Dro Fernández, Guille Fernández, Pedro Rodríguez (Barcelona) y Carlos Maciá (Villarreal).

- Delanteros: Toni Fernández (Barcelona), Alexis Ciria (Sevilla), Miguel Llorente (Atlético de Madrid), Igor Oyono (Basconia), Adrián Pérez (Real Madrid) y Jaume Durá (Valencia). EFE

