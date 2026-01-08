Espana agencias

Detenido un joven por la violación a una chica de 19 años en Nochevieja en Málaga

Málaga, 8 ene (EFE).- Un joven de 22 años ha sido detenido por la Policía Nacional por, supuestamente, violar a una chica de 19 años en Málaga cuando regresaba a su domicilio tras salir de fiesta en Nochevieja.

La detención se produjo el pasado día 2 después de que la víctima acudiera al Hospital Materno Infantil de Málaga y se activara el protocolo establecido en estos casos, han informado este jueves a EFE fuentes policiales.

Las pesquisas de los investigadores apuntan a que la supuesta agresión sexual se produjo la madrugada del 1 de enero en el centro de la capital malagueña, cuando la joven regresaba a casa tras estar en un local de ocio.

De la noticia ha dado cuenta Diario SUR, que señala que la víctima alertó a varios amigos de que un chico al que había conocido esa misma noche presuntamente la habría agredido sexualmente en plena vía pública tras abordarla.

El sospechoso se ofreció a acompañar a la joven a coger el transporte de regreso a su casa y minutos después de que ambos se despidieran la habría sorprendido y violado, pese a las manifestaciones de la chica para que se detuviera, según las fuentes consultadas por el periódico.

Esta es la segunda denuncia por agresión sexual que trasciende en Málaga durante la noche de fin de año tras la detención de un hombre de 37 años por, supuestamente, realizar tocamientos no consentidos a una menor de 16 años en el hostal donde ambos se alojaban, tras seguirla cuando iba a los baños, que eran compartidos.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga decretó el pasado 1 de enero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de este arrestado. EFE

