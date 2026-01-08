Espana agencias

Desestimada la recusación contra los magistrados que juzgarán a David Sánchez y Gallardo

Guardar

Mérida, 8 ene (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado la recusación planteada contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz que forman la sala de enjuiciamiento en la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo.

En la resolución, la Sala Especial del TSJEx explica que no concurren motivos para considerar que se ha producido una pérdida de imparcialidad objetiva en los tres magistrados que conforman la sala de enjuiciamiento por el hecho de haber dictado otras resoluciones en el procedimiento de referencia.

El abogado de David Sánchez formalizó en noviembre del pasado año un incidente de recusación contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz que juzgarán esta causa judicial, en la que figuran otros nueve procesados, al entender que existía "una pérdida de imparcialidad objetiva".

A dicho incidente se sumaron las defensas de otros procesados mientras que la Fiscalía propuso desestimar dichas solicitudes de recusación por considerar que no quedaba acreditada la concurrencia.

En su respectivos escritos, las defensas recordaron que los tres magistrados ya desestimaron sus recursos de apelación contra la jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, quien, a juicio, trasladó en sus autos un discurso de valoraciones de sesgo probatorio "que exceden en mucho del análisis del balance indiciario recomendable y predicable de esta especie de alzadas".

A este respecto, la sala estima que algunas expresiones "no son del todo acertadas, pero no suponen la manifestación de un juicio o criterio previo que tengan formados los magistrados respecto de la presente causa".

A modo de ejemplo, las referencias al “hermanísimo”, en alusión a David Sánchez, en los autos "no son cosecha de los magistrados recusados, sino que así constan en muchos de los correos que obran en la causa".

A juicio de las defensas, quienes integren el tribunal de enjuiciamiento de este proceso “han tenido acreditada intervención decisoria sustantiva en la fase de instrucción”, y sin embargo ahora “son designados para la celebración del juicio oral, acumulativamente”.

Los recusantes, según expone ahora la Sala Especial del TSJEx, sostienen que el conocimiento en profundidad de la causa impide que los magistrados recusados pueden enjuiciarla, ya que tienen un juicio preconcebido al no ver por primera vez las pruebas en la vista que se celebrará.

"Ello no implica que su objetividad e imparcialidad estén afectadas, ya que será en el juicio cuando se practiquen realmente las pruebas y se formen los magistrados su opinión definitiva", sostiene la sala.

Gallardo, que dejó la Secretaría General del PSOE extremeño tras los malos resultados electorales del pasado 21 de diciembre, es diputado electo del PSOE, por lo que, si recoge el acta, quedaría aforado y la causa pasaría del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz al TSJEx atendiendo al criterio jurisprudencial que fija la competencia del tribunal responsable del juicio.

De momento,  la fecha de inicio de la vista está prevista para el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz. EFE

as/jdm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Tribunal Superior de Extremadura desestima la recusación contra los magistrados del juicio al hermano de Sánchez

El Tribunal Superior de Extremadura

El TSJM ratifica una condena la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por vulnerar los derechos de dos funcionarias

Infobae

Feijóo avisa a Sánchez que la "igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio" tras el pacto con ERC

Feijóo avisa a Sánchez que

La Comunidad de Madrid sale del consorcio de la Casa Árabe por diferencias con su gestión

Infobae

Andreas Obst, MVP de la jornada 20 de la Euroliga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos tiene cinco días para

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 8 enero

De Guindos avisa de que la regulación del alquiler “restringe” la oferta y advierte del efecto de la crisis de vivienda en el crecimiento

La tarifa de la luz en España para este viernes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí