Desestimada la recusación contra los magistrados que juzgarán a David Sánchez y Gallardo

Mérida, 8 ene (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado la recusación planteada contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz que forman la sala de enjuiciamiento en la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo.

En la resolución, la Sala Especial del TSJEx explica que no concurren motivos para considerar que se ha producido una pérdida de imparcialidad objetiva en los tres magistrados que conforman la sala de enjuiciamiento por el hecho de haber dictado otras resoluciones en el procedimiento de referencia.

El abogado de David Sánchez formalizó en noviembre del pasado año un incidente de recusación contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz que juzgarán esta causa judicial, en la que figuran otros nueve procesados, al entender que existía "una pérdida de imparcialidad objetiva".

A dicho incidente se sumaron las defensas de otros procesados mientras que la Fiscalía propuso desestimar dichas solicitudes de recusación por considerar que no quedaba acreditada la concurrencia.

En su respectivos escritos, las defensas recordaron que los tres magistrados ya desestimaron sus recursos de apelación contra la jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, quien, a juicio, trasladó en sus autos un discurso de valoraciones de sesgo probatorio "que exceden en mucho del análisis del balance indiciario recomendable y predicable de esta especie de alzadas".

A este respecto, la sala estima que algunas expresiones "no son del todo acertadas, pero no suponen la manifestación de un juicio o criterio previo que tengan formados los magistrados respecto de la presente causa".

A modo de ejemplo, las referencias al “hermanísimo”, en alusión a David Sánchez, en los autos "no son cosecha de los magistrados recusados, sino que así constan en muchos de los correos que obran en la causa".

A juicio de las defensas, quienes integren el tribunal de enjuiciamiento de este proceso “han tenido acreditada intervención decisoria sustantiva en la fase de instrucción”, y sin embargo ahora “son designados para la celebración del juicio oral, acumulativamente”.

Los recusantes, según expone ahora la Sala Especial del TSJEx, sostienen que el conocimiento en profundidad de la causa impide que los magistrados recusados pueden enjuiciarla, ya que tienen un juicio preconcebido al no ver por primera vez las pruebas en la vista que se celebrará.

"Ello no implica que su objetividad e imparcialidad estén afectadas, ya que será en el juicio cuando se practiquen realmente las pruebas y se formen los magistrados su opinión definitiva", sostiene la sala.

Gallardo, que dejó la Secretaría General del PSOE extremeño tras los malos resultados electorales del pasado 21 de diciembre, es diputado electo del PSOE, por lo que, si recoge el acta, quedaría aforado y la causa pasaría del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz al TSJEx atendiendo al criterio jurisprudencial que fija la competencia del tribunal responsable del juicio.

De momento, la fecha de inicio de la vista está prevista para el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz. EFE

