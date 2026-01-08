Cuerpo se muestra confiado de poder aprobar en el Congreso la ley de créditos al consumo

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha mostrado este jueves confiado de poder sacar adelante en el Congreso la ley que regula los créditos al consumo, con la que pretende frenar "los abusos y el sobreendeudamiento", a pesar de la actual situación parlamentaria.

"Espero que no tengamos problemas a la hora de aprobarlo en el Congreso", ha subrayado Cuerpo en una entrevista en RNE, en referencia a una normativa presentada el miércoles por la que se limitan los intereses de los créditos al consumo, que solo podrán ofrecer entidades registradas.

Cuerpo ha vuelto a insistir en que el Gobierno presentará proyecto de presupuestos para 2026 "con el objetivo de acordarlo", pero ha evitado pronunciarse sobre la reforma de la financiación autonómica para "dar espacio" a la propuesta que presentará la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Respecto a la situación en Venezuela, el ministro ha señalado que las empresas españolas presentes en el país transmiten "tranquilidad" y ha recordado que Repsol tiene un papel "esencial" para la estabilidad del suministro eléctrico en el país. EFECOM