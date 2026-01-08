Espana agencias

Cocca anticipa un torneo difícil para Atlas por la calendarización y la falta de refuerzos

Guardar

Guadalajara (México), 8 ene (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas mexicano, aseguró este jueves que su equipo enfrentará un torneo Clausura 2026 “dificilísimo” por la organización del calendario y la decisión de eliminar el repechaje por parte de la liga y la llegada de sólo dos refuerzos al plantel.

“Va a ser un desafío muy importante, muy grande y nosotros tendremos que pelear con nuestras herramientas, así que estamos preparados sabiendo que va a ser dificilísimo pero con mucha ilusión hacer las cosas bien de atrás día”, dijo en conferencia de prensa.

El argentino, quien llevó a Atlas al campeonato en el Apertura 2021 y al bicampeonato en el Clausura 2022, aseguró que la calendarización de la temporada los obligará a jugar en ocasiones hasta tres jornadas en una semana, lo que demandará una alta preparación física para sus jugadores.

“Es un torneo en el cual va a ser muy exigente, corto, vamos a tener tres jornadas que en una semana vamos a jugar 3 partidos, van a ser 9 puntos por semana. Estamos convencidos de que hemos hecho las cosas muy bien y sabiendo que por delante hay un torneo muy complicado, muy difícil”, consideró.

El conjunto rojinegro concluyó el pasado torneo Apertura 2025 en el decimocuarto lugar de la clasificación y como la segunda peor defensiva de la liga.

Este viernes, el Atlas disputará en casa ante el Puebla su primer compromiso del torneo que en esta edición no contará con la fase de repechaje y elegirá a los ocho equipos finalistas mediante clasificación directa.

Además, el calendario del Clausura 2026 fue compactado para concluir en abril, debido a las fechas FIFA y el inicio de la Mundial de Fútbol 2026 en junio próximo, en la que México será una de las tres sedes, junto a Estados Unidos y Canadá.

El plantel fue reforzado con la contratación de los defensas centrales argentinos Manuel Capasso quien llega del Olimpia del fútbol paraguayo con un contrato de tres años, y de Rodrigo Schlegel procedente del Orlando City de la liga estadounidense quien se incorpora este viernes al equipo.

“Era muy importante para nosotros reforzar la defensa, trajimos a Manu, a Rodrigo. Tenemos mucha ilusión de que nos ayuden a armar este equipo que queremos armar. Rodrigo estará llegando hoy y la idea es también de que juegue porque la trajimos para eso”, adelantó Cocca.

De manera paralela, el club dio de baja al delantero uruguayo Matías Cóccaro, el defensa mexicano Carlos Orrantia y llegó a un acuerdo con el centrocampista brasileño Matheus Dória para terminar su contrato de manera anticipada y pueda buscar equipo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La necesidad frente a una gesta de resistencia

Infobae

Shang sorprende a Sonego en Hong Kong y pasa a cuartos junto a Bublik, Mmoh y Girón

Infobae

Los precios del crudo se recuperan de las caídas y suben más del 1,6%

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 9 de enero

Infobae

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,02 %

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La situación de los 20

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”