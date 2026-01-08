Espana agencias

Cáritas urge a Sánchez cambios en la política de vivienda, epicentro de la desigualdad

Madrid, 8 ene (EFE).- El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acometa una reforma estructural en las políticas sobre vivienda ya que se han convertido en el "epicentro de la desigualdad en nuestro país" y uno de cada cuatro hogares está siendo expulsado del acceso residencial digno.

Bretón se ha reunido con Sánchez en el Palacio de la Moncloa para presentarle el IX Informe de la fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) sobre exclusión y desarrollo social en España, que señala que el 29 % de la niñez en España se encuentra en exclusión y 2,5 millones de jóvenes están en situación de precariedad a consecuencia de la vivienda, los bajos salarios o los contratos temporales y parciales.

Bretón ha recordado al jefe del Ejecutivo que la vivienda se ha convertido en el principal problema de España y ha subrayado la necesidad de poner en marcha sistemas integrados de políticas públicas, "no parches sectoriales", como una reforma estructural de la vivienda con una ampliación del parque social en alquiler.

En un comunicado, Cáritas España señala que el 45 % de las personas en alquiler está en riesgo de pobreza y exclusión y ha incidido en que la exclusión social afecta a 9,4 millones de personas, especialmente a la infancia y la juventud.

"Esto requiere un consenso político. Vivienda, relevo generacional, desigualdad climática, sostenibilidad fiscal, integración migratoria: son políticas de país, no de legislatura. Y demanda un 'nosotros' inclusivo", ha señalado tras insistir en la necesidad de una regularización extraordinaria ya que actualmente el 68 % de las personas en situación administrativa irregular se encuentran en exclusión social.

Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47 % de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas.

Cáritas considera que el actual reglamento de extranjería adolece de algunas lagunas que habría que reformar: "La regularización es la condición de acceso a derechos, empleo y cotización", ha recordado su presidente.

Por su parte, el Gobierno ha señalado desde su cuenta de X que Sánchez ha subrayado la mejora de los indicadores desde 2018, con el desarrollo de medidas laborales y sociales innovadoras.EFE

