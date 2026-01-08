Espana agencias

CaixaBank lanza un servicio de asesoría integral para familias empresarias

Barcelona, 8 ene (EFECOM).- CaixaBank ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio de asesoría y acompañamiento a familias empresarias con patrimonios de hasta 50 millones de euros.

A través de CaixaBank Wealth Management, su área de gestión de patrimonios, la entidad ofrece guiar la gestión del "legado económico de la familia empresaria" y el "desarrollo del capital humano, para asegurar el máximo potencial de cada miembro de la familia".

La propuesta va dirigida a grupos familiares con un "patrimonio relevante", así como a sucesores y 'family offices' que "buscan establecer reglas claras para la toma de decisiones y la protección de su legado", ha señalado el banco en un comunicado.

De la mano de IE University, CaixaBank impulsa en este marco un "programa de capacitación para preparar a la nueva generación en la toma de decisiones responsables sobre el patrimonio y el legado empresarial".

También refuerza su servicio de "asesoramiento en filantropía", no solo para diseñar el "modelo" a seguir, sino para "acompañar, de la mano de socios externos, en la fase de ejecución" de la inversión en ese terreno. EFECOM

