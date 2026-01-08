Espana agencias

Brasil impone condiciones a reiniciar la perforación de pozo petrolero cerca del Amazonas

Río de Janeiro, 8 ene (EFECOM).- La Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP) advirtió este jueves que impondrá condiciones antes de autorizar a la estatal brasileña Petrobras retomar la perforación de un polémico pozo marino frente a la desembocadura del río Amazonas, suspendida el domingo por la fuga de un fluido de un equipo de la petrolera.

El órgano regulador informó en un comunicado de que fue avisada por Petrobras de la suspensión de las operaciones por el incidente el propio domingo y que le exigirá a la petrolera estatal que explique las causas del accidente antes de autorizarla a retomar la perforación.

"La ANP establecerá condicionantes para que Petrobras retome la perforación tan solo después de constatar las causas inmediatas del incidente y de adoptadar las debidas medidas para su mitigación", advirtió el regulador.

La fuga se produjo en uno de los equipos auxiliares de la sonda que realiza la perforación de un pozo pionero en una región en aguas muy profundas en la que Petrobras recibió autorización para hacer prospecciones tras aguardar por varios años la licencia ambiental.

La compañía obtuvo la licencia en octubre para su primer pozo en la región, ubicada en el océano Atlántico a unos 175 kilómetros de la costa norte de Brasil y a unos 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, según sus cálculos.

La concesión de la licencia puso fin a un polémico proceso que se extendió por casi cinco años y al que se oponen las organizaciones ecologistas, que consideran el área de "extrema sensibilidad" por albergar reservas ambientales, territorios indígenas, manglares y arrecifes de coral, así como una variada diversidad marina con especies en peligro de extinción.

Según la ANP, Petrobras informó que el accidente obedeció a una falla en la conexión de uno de los equipos y agregó que inmediatamente aisló las líneas en las que se produjo la fuga, así como retiró del agua el equipamiento para corregir el problema.

La petrolera dijo igualmente que el vertido fue de un fluido de perforación que atiende las exigencias de toxicidad permitidas y que es biodegradable, por lo que no causa daños ni al medio ambiente ni a las personas.

La ANP informó igualmente que ha tenido reuniones con representantes de la Marina de Brasil y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) para discutir lo ocurrido y sus consecuencias.

El vertido reavivó las protestas de los grupos ecologistas e indígenas que se oponen a la explotación de petróleo frente al litoral amazónico. EFECOM

