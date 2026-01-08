Bolaños celebra que el acuerdo con la Iglesia salda una deuda moral con víctimas de abusos

Madrid, 8 ene (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este jueves que el acuerdo alcanzado con la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales salda una "deuda histórica y moral" después de décadas de "silencio y dolor".

"Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas", ha subrayado el ministro tras la firma del acuerdo alcanzado con la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos para la creación de una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo, para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.

Bolaños ha destacado que será la Iglesia la que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas y que "el Estado no abonará un céntimo". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)