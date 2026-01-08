Asufin critica el alto margen dado a los préstamos al consumo en los topes de intereses

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) considera que los topes de intereses para créditos recogidos en el anteproyecto de ley de Créditos al Consumo del Gobierno dan márgenes muy elevados a los préstamos al consumo, que podrán ser tan caros como los de las tarjetas 'revolving'.

Estas tarjetas permiten aplazar pagos mensuales mediante una cuota fija o un porcentaje de la deuda.

Asufin ha señalado en un comunicado este jueves que para importes que no superen los 1.500 euros en el anteproyecto se da un margen de hasta 15 puntos porcentuales, lo que sitúa el tope de intereses en aproximadamente el 23 %, similar al de una tarjeta 'revolving', mientras que para los de menos de 6.000 euros baja a 10 puntos, situándose en el entorno de la tarjeta de crédito, el 18 %.

La asociación ha criticado que, de las dos fórmulas disponibles para topar el interés de los créditos, el Ministerio de Economía haya optado por la menos proporcional, sumando puntos porcentuales en vez de multiplicar, lo que perjudica al consumidor en un escenario de tipos bajos.

No obstante, Asufin se ha congratulado de que el anteproyecto recoja su sugerencia de crear una nueva figura para los prestamistas de alto coste o minicréditos, y que se expulse del mercado a los que operan fuera de la ley al imponer la norma una regulación y el préstamo sin coste.

También destaca que con esta ley, que transpone la directiva europea de Créditos al Consumo, se termina con el crédito informal, pues todos los que no se ofrezcan con la debida autorización serán considerados nulos. EFECOM