Argentina afirma haber ahorrado 2.440 millones de dólares por el recorte de empleo público

Buenos Aires, 8 ene (EFECOM).- El Gobierno de Argentina aseguró este jueves que, gracias a un recorte del 12,1 % en la plantilla de trabajadores públicos, el Estado ha ahorrado 2.444 millones de dólares desde que Javier Milei llegó a la presidencia del país en diciembre de 2023.

Según un informe difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, entre diciembre de 2023 y noviembre pasado los empleos en la administración pública y las empresas estatales se redujeron en 60.494, una cifra que implicó un recorte del 12,1 %.

A finales de 2023, el Gobierno de Milei puso en marcha una política de 'shock' fiscal para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas que, entre otras cosas, incluyó el achicamiento de la estructura del Estado y el despido de trabajadores públicos.

Según el Ministerio de Desregulación, este recorte en el empleo público generó, desde finales de 2023 y hasta noviembre pasado, un ahorro de 1.222 millones de dólares en salarios.

"Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro total alcanza los 2.444 millones de dólares", afirma el informe.

El Ministerio de Desregulación resaltó que el ahorro logrado "refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública".

"La estrategia se profundizará con mayores recortes de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial", añade el informe. EFECOM