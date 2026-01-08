Espana agencias

Andreas Obst, MVP de la jornada 20 de la Euroliga

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- Andreas Obst, jugador internacional alemán del Bayern de Múnich, ha sido reconocido como el mejor jugador de la vigésima jornada de la Euroliga tras su actuación ante el Baskonia en un duelo que los suyos ganaron por 96-89 y en el que anotó 37 puntos y 38 dígitos de valoración, la más alta firmada por él en el torneo.

Obst, campeón del mundo y de Europa con su selección, transformó 6 de 7 en tiros de 2 puntos, 7 de 11 en triples, y 4 de 5 en tiros libres, capturando 3 rebotes y repartiendo 2 asistencias. Todo ello le valió para recibir este reconocimiento por primera vez en su carrera y para ser el primer jugador del Bayern que se lo lleva esta temporada.

El registro de Obst en el triunfo mejoró el del búlgaro Sasha Vezenkov, del Olympiacos, que acumuló 32 puntos de valoración en la derrota de los suyos ante el Fenerbahce por 88-80; y el del dominicano Jean Montero, que con el Valencia Basket acabó con 31 en la victoria del cuadro español por 89-106 contra el Estrella Roja. EFE

