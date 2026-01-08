Espana agencias

Algeciras y Cartagena, entre los equipos morosos con sus jugadores

Guardar

Redacción deportes, 8 jun (EFE).- Una vez cerrado el plazo de invierno otorgado para el abono de las cantidades reconocidas por las comisiones mixtas AFE-1ª Federación, AFE-2ª Federación y AFE-3ª Federación, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha publicado la lista de equipos que se encuentran pendientes de pago a futbolistas.

. Los equipos con pagos pendientes son los siguientes:

.- Primera Federación:

Algeciras C.F.

F.C. Cartagena.

.- Segunda Federación:

C.F. Fuenlabrada.

S.D. Sarriana.

.- Tercera Federación:

C.D. Zuera.

El impago de las cantidades aprobadas por las comisiones mixtas AFE-1ª Federación, AFE-2ª Federación y AFE-3ª Federación conlleva la suspensión de los servicios federativos a los clubes deudores, no pudiendo, entre otras cosas, tramitar licencias federativas de jugadores en el segundo período de tramitación de licencias de la temporada 2025/2026, hasta el pago de las cantidades aprobadas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Uno de cada tres ayuntamientos con policía local no forma parte del sistema VioGén

Infobae

La ruptura del PP y Vox en Burgos lleva a su alcaldesa a perder otra cuestión de confianza

Infobae

La presidenta de Navarra recupera al senador Javier Remírez como vicepresidente

Infobae

El 'Cuti' Romero se harta y critica a la directiva del Tottenham

Infobae

Felipe Orts y Lucía González a aumentar su leyenda en Tarancón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor de Aldama pone en

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí