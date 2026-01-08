Algeciras y Cartagena, entre los equipos morosos con sus jugadores

Redacción deportes, 8 jun (EFE).- Una vez cerrado el plazo de invierno otorgado para el abono de las cantidades reconocidas por las comisiones mixtas AFE-1ª Federación, AFE-2ª Federación y AFE-3ª Federación, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha publicado la lista de equipos que se encuentran pendientes de pago a futbolistas.
. Los equipos con pagos pendientes son los siguientes:
.- Primera Federación:
Algeciras C.F.
F.C. Cartagena.
.- Segunda Federación:
C.F. Fuenlabrada.
S.D. Sarriana.
.- Tercera Federación:
C.D. Zuera.
El impago de las cantidades aprobadas por las comisiones mixtas AFE-1ª Federación, AFE-2ª Federación y AFE-3ª Federación conlleva la suspensión de los servicios federativos a los clubes deudores, no pudiendo, entre otras cosas, tramitar licencias federativas de jugadores en el segundo período de tramitación de licencias de la temporada 2025/2026, hasta el pago de las cantidades aprobadas. EFE