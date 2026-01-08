Albares urge a no resignarse a volver a "la ley de la selva" como en Ucrania o Venezuela

Madrid, 8 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha urgido ante los embajadores de España en el mundo a no "resignarse" a la arbitrariedad y que se desmonte el orden mundial sin otra idea "que volver a la ley de la selva", como pasa en Ucrania, Gaza, Venezuela o "con las tensiones" sobre Groenlandia.

Albares ha reunido en la sede del Ministerio a la gran mayoría de los 130 embajadores en el exterior, salvo el jefe de la misión de Venezuela, donde el sábado EE.UU lanzó un ataque relámpago para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, en una conferencia de dos días para analizar la convulsa escena internacional y dar cuenta de los objetivos de la política exterior para este año 2026.

Las reglas del orden mundial "son abiertamente desafiadas", ha dicho sin mencionar a ningún país en concreto, tampoco a EE.UU., que aparte de lanzar la operación en Venezuela plantea ahora comprar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, sin descartar una acción militar.

"Ningún espacio de convivencia puede levantarse sobre la violencia y la revancha", ha avisado Albares al subrayar que derribar ese orden internacional "es atacar la base misma" de nuestras democracias, nuestra convivencia en paz y nuestra propia libertad.

Por eso, ha reclamado que sea solo el pueblo venezolano quien decida libremente su futuro ante las intenciones de Washington de controlar y tutelar el país, también por eso España -ha añadido- reclama para Ucrania una paz justa y duradera y para Gaza "paz, justicia y el fin de la violencia".

Tras insistir en que 2026 va a ser un año difícil, Albares ha llamado a defender la libertad, el multilateralismo y la paz y ha pedido promover "una Alianza mundial por el multilateralismo" ante quienes buscan deslegitimarlo.

Es por ello imprescindible, ha señalado, invertir en unas instituciones multilaterales sólidas "que sean la salvaguarda ante la arbitrariedad y la ley del más fuerte en las relaciones internacionales".

Sobre la UE, ha avisado de que 2026 va a ser "decisivo" para una Europa soberana, fuerte y unida porque el proyecto esta siendo "abiertamente desafiado".

Apostar por Europa y hacer de ésta "una potencia que actúa, no solo que habla" es un reto que hay que asumir, según el ministro.

También entre las líneas prioritarias de la política exterior, el jefe de la diplomacia española ha llamado a "tejer aún más lazos" con África y Asia-Pacífico, regiones clave para ampliar la red de acuerdos de libre comercio, y reforzar la relación con Latinoamérica, mencionado además a que espera que finalmente se ratifique el acuerdo UE-Mercosur.

De la misma manera, ha manifestado el compromiso del Gobierno con la cooperación internacional, la acción humanitaria, la defensa de los derechos de las personas LGBTI, el respaldo activo de la Corte Penal Internacional, "hoy muy amenazada", y ha recalcado que no dará "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos de las mujeres.

En este punto se ha dirigido a la presidenta de Women for Afganistan, Fawzia Koofi, presente en el auditorio junto a otras afganas para decirles que su lucha "es nuestra lucha" y que no habrá "silencio ni renuncia". Después, Koofi ha agradecido al Ejecutivo su apoyo y su esfuerzo por proteger el multilateralismo.

Bajo el lema "España un actor global", la décima Conferencia de Embajadores, que ha inaugurado el presidente, Pedro Sánchez, será clausurada mañana por el rey Felipe VI. También intervendrán en los debates los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Economía, Carlos Cuerpo.

Como invitado, ha venido el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, con quien previamente se ha reunido Albares y han constatado que se ha cumplido el 36% de la Estrategia África en el primer año. EFE