98-86. El Madrid no acusa el 'factor público' y vence a Maccabi a puerta cerrada

Pedro Martín López

Madrid, 8 ene (EFE).- El Real Madrid superó este jueves al Maccabi Rapyd Tel Aviv por 98-86, en un encuentro marcado por la ausencia de público en el Movistar Arena, al disputarse a puerta cerrada, gracias a la gran trabajo colectivo del tercer cuarto y a la destacada actuación individual de Campazzo y Hezonja, 15 y 16 puntos, respectivamente.

De inicio el Maccabi sorprendió con un quinteto versátil, con jugadores físicos pero sin una referencia clara como '5' en la pintura. La premisa fue clara en los de Oded Kattash, con cambios constantes en defensa y mucha movilidad atrás. El Madrid buscó situaciones de ataque para un excelso Hezonja, con nueve puntos en siete minutos, y Abalde castigó al poste su emparejamiento con Blatt para desarbolar a los israelíes, 15-10 (min.5).

Dos triples consecutivos de Clark III y DiBartolomeo voltearon la desventaja para los visitantes con un parcial de 6-0, en un Maccabi que mejoró con la aportación de su segunda unidad y con Sorkin como faro en su juego interior, 21-25 (min.10).

El ucraniano Len, sin minutos en los últimos partidos, regresó a la rotación de Scariolo y regaló el adicional al brasileño Márcio Santos, autor de un triple, para que Maccabi se fuese hasta los siete puntos al inicio del segundo cuarto, 26-33 (min.13). Con más problemas para controlar el rebote defensivo y sujetar a TJ Leaf, el técnico italiano dio entrada de nuevo a Tavares para conformar pareja interior con Lyles, pero el Madrid siguió sin mejorar sensaciones a la hora de cerrar su aro.

Desacertado también desde el exterior, el conjunto merengue mejoró sensaciones desde el 6,75 con los aciertos de Deck, Campazzzo y Feliz, por partida doble, para no despegarse del marcador, 42-45 (min.18). El dominicano, líder de la remontada, tuvo tiempo para encestar otro más y sumar a Okeke a la causa para marcharse por delante al descanso, 48-47.

Maccabi consiguió puntos en los primeros minutos de la segunda mitad desde la línea de personal, con un Madrid que trataba de sacar ventaja cerca de la canasta. La intensidad de Campazzo y la capacidad anotadora de Hezonja a campo abierto proporcionó algo de oxígeno a los blancos, 58-53 (min.24).

Un acierto más del argentino desde el perímetro y dos tiros libres de Tavares pusieron la máxima del Madrid hasta el momento (63-53, min.25). Fueron los mejores minutos de los de Scariolo en ambos lados de la pista, percutiendo en la pintura y dificultando los intentos visitantes para anotar en juego para dejar todo encarrilado antes del último periodo, 76-65.

Los locales prolongaron esas grandes sensaciones y disfrutaron al contraataque cada vez que Maccabi chocaba con la defensa 'merengue', 85-65 (min.32). Un par de pérdidas de un precipitado Lyles y la carga en el rebote ofensivo de los israelíes redujo la renta a falta de seis minutos para el final, 90-75 (min.34). Scariolo volvió a echar mano de Campazzo, Hezonja y Tavares para acumular el tercer triunfo consecutivo en la competición, 98-86, y dejar al 11 veces campeón de Europa con un balance de 13 victorias y 8 derrotas.

Ficha técnica:

98 - Real Madrid (21+27+28+22): Campazzo (15), Abalde (7), Hezonja (16), Okeke (3) y Tavares (9) -cinco inicial-, Maledon (7), Feliz (12), Llull (2), Deck (11), Lyles (12), Garuba (4) y Len (-).

86 - Maccabi Rapyd Tel Aviv (25+22+18+21): Blatt (4), Lundberg (12), Rayman (2), Hoard (10) y Santos (7) -cinco inicial-, Clark III (11), Sorkin (4), Lavi (-), Brisset (9), DiBartolomeo (14), Dowtin Jr (-) y Leaf (13).

Árbitros: Emin Mogulkoc (TUR), Ioannis Foufis (GRE), Guido Giovannetti (ITA). Señalaron una falta antideportiva a Campazzo (min.4), del Real Madrid y una faltá técnica a Oded Kattash, entrenador del Maccabi (min.25).

Incidencias: partido de la vigésimo primera jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena (Madrid) a puerta cerrada. Minutos antes de la celebración del encuentro, se convocó concentración con el lema 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto'. EFE

