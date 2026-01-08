47 procesados por corrupción en España entre abril y septiembre, 10 menos que en 2024

Madrid, 8 ene (EFE).- Los juzgados y tribunales procesaron a 47 personas físicas por delitos de corrupción entre abril y septiembre de 2025, diez menos que en el mismo periodo de 2024, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el segundo y tercer trimestres de 2025 los jueces españoles concluyeron un total de 10 procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 47 personas físicas y 7 jurídicas.

De las 47 personas físicas la mayoría, 20, fueron acusadas en la Comunidad Valenciana, y el resto 12 en Extremadura, ocho en Cantabria, dos en Murcia y una en Andalucía, Canarias y Castilla La-Mancha, además de dos en la Audiencia Nacional.

En cuanto a las siete personas jurídicas, seis fueron acusadas en Cantabria y una en Murcia.

En ambos trimestres de 2024 se dictaron autos de apertura de juicio oral o de procesamiento para 57 personas físicas y 18 jurídicas.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ tras la incorporación de la información correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025.

Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos cuya actividad cause afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política.

Estos fenómenos se recogen como delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico y de funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en los negocios.

Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025 los juzgados y tribunales dictaron un total de 34 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción.

De ellas, 27 fueron total o parcialmente condenatorias y 7 absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en cuatro de cada cinco casos, el 79,4 por ciento. EFE