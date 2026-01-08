Espana agencias

47 procesados por corrupción en España entre abril y septiembre, 10 menos que en 2024

Guardar

Madrid, 8 ene (EFE).- Los juzgados y tribunales procesaron a 47 personas físicas por delitos de corrupción entre abril y septiembre de 2025, diez menos que en el mismo periodo de 2024, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el segundo y tercer trimestres de 2025 los jueces españoles concluyeron un total de 10 procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 47 personas físicas y 7 jurídicas.

De las 47 personas físicas la mayoría, 20, fueron acusadas en la Comunidad Valenciana, y el resto 12 en Extremadura, ocho en Cantabria, dos en Murcia y una en Andalucía, Canarias y Castilla La-Mancha, además de dos en la Audiencia Nacional.

En cuanto a las siete personas jurídicas, seis fueron acusadas en Cantabria y una en Murcia.

En ambos trimestres de 2024 se dictaron autos de apertura de juicio oral o de procesamiento para 57 personas físicas y 18 jurídicas.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ tras la incorporación de la información correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025.

Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos cuya actividad cause afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política.

Estos fenómenos se recogen como delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico y de funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en los negocios.

Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025 los juzgados y tribunales dictaron un total de 34 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción.

De ellas, 27 fueron total o parcialmente condenatorias y 7 absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en cuatro de cada cinco casos, el 79,4 por ciento. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La alta velocidad con Andalucía recupera sus horarios tras repararse una avería por robo

Infobae

El Gobierno asegura que todas las comunidades ganan con el nuevo modelo de financiación

Infobae

El PP culpa a Montero de "hipotecar el futuro de Andalucía" con la financiación singular

Infobae

Caen dos redes itinerantes a las que se atribuyen 44 robos en naves industriales de Málaga

Infobae

Gobierno y obispos pactan una indemnización para víctimas de abusos que pagará la Iglesia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP ofrecerá a Vox

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 enero

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí