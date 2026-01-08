110-114. Jamal Murray frena a los Celtics

Chicago (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Jamal Murray selló este miércoles un doble doble de 22 puntos y 17 asistencias para dirigir la victoria 114-110 de los Denver Nuggets en el TD Garden de Boston contra los Celtics, que cayeron después de cuatro victorias consecutivas.

Sin el serbio Nikola Jokic, baja por una lesión de rodilla, Murray llevó de la mano a los Nuggets y añadió ocho rebotes a su cuenta personal en 36 minutos en pista.

El canadiense contó con el apoyo de Peyton Watson, protagonista con 30 puntos (10 de 15 en tiros y 6 de 7 en triples) y seis rebotes.

Los Nuggets incrementaron su balance a 25-12 y ocupan la tercera posición en la Conferencia Oeste, presionando a los San Antonio Spurs y a los Oklahoma City Thunder.

Los Celtics interrumpieron una racha de cuatro triunfos seguidos en una noche en la que Jaylen Brown firmó 33 puntos (14 de 29 en tiros).

El equipo de Joe Mazzulla acabó con cinco jugadores con dobles dígitos en anotación, entre ellos Payton Pritchard y Derrick White, ambos con 17.

El español Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft, anotó tres puntos y capturó cuatro rebotes en 20 minutos en pista saliendo del banquillo.

Boston ocupa la tercera plaza en el Este (23-13) y persigue a New York Knicks y a Detroit Pistons. EFE