Espana agencias

0-0. El Arsenal tira de calculadora

Guardar

Londres, 8 ene (EFE).- Ejercicio de conformismo del Arsenal de Mikel Arteta. Consciente de los pinchazos de Manchester City y Aston Villa, el equipo 'Gunner' después de una primera parte de atosigar al Liverpool, se conformó con defender en la segunda y sacó un empate a cero que en el global de competición es bueno para seguir siendo favoritos a esta Premier League.

Fue normal la impaciencia de los aficionados del Arsenal al ver a su equipo defenderse durante toda la segunda mitad. En la primera fueron a por la victoria, embotellando a un triste Liverpool, haciendo daño por las bandas pero sin un gran peligro. Visto que no había funcionado el plan y regulando esfuerzos después de un fantástico periodo navideño, el Arsenal optó por dar un paso atrás y jugar con la cabeza más que con el corazón.

Ya se habían llevado un susto en la primera mitad por estar demasiado abiertos. Un error de comunicación entre William Saliba y David Raya provocó una mala cesión del francés y que el portero español se quitara la pelota de encima cómo pudo. El balón le cayó a Conor Bradley a 25 metros del arco y, con Raya fuera de sitio, probó con una interesante vaselina. Tuvo suerte el Arsenal de que esta fuera al larguero y este la escupiera.

Los intentos del Arsenal radicaban en la banda derecha de Bukayo Saka, que volvía loco a su par, el aún inadaptado Milos Kerkez, pero a media que pasaron los minutos y se agotó el depósito del extremo inglés, el Arsenal perdió colmillo hasta acabar desesperando a su gente, que no entendía por qué el conformismo ante la oportunidad de dar un estacazo a la liga.

Cierto es también que el Liverpool ayudaba a ello, porque ni con todo el Arsenal en su área estos eran capaces de inquietar a Raya. Solo los tiros libres de Dominik Szoboszlai, héroe en el partido de la primera vuelta, provocaban algo de peligro al español, que sumó su décima portería a cero del curso, acercándose al Guante de Oro. Ya tiene dos de ventaja respecto a Robert Sánchez, del Chelsea.

Fue un mal partido, aburrido y atípico entre un aspirante y favorito al título y un vigente campeón, pero si el Arsenal acaba ganando esta Premier, veinte años después de la última, nadie se acordará de este ejercicio de resistencia y regulación. A veces un empate es un triunfo y después de que el City haya pinchado en tres jornadas consecutivas y el Aston Villa solo haya ganado dos de los últimos tres partidos, este empate sabe a gloria.

Porque los de Arteta llegan a la jornada 22 con seis puntos de ventaja respecto al City de Pep Guardiola y otros seis respecto al Villa de Unai Emery. Son los claros candidatos y a veces es mejor tirar de calculadora que ir con todo a por el triunfo, sobre después de haber sumado cinco triunfos consecutivos desde el 13 de diciembre.

El Liverpool, por su parte, sigue con la tendencia de la temporada. Otro empate que sabe a poco, pero que les permite mantenerse cuartos con dos unidades de ventaja respecto al Brentford. El hueco con los tres de arriba es grande, ocho puntos separan a los 'Reds' de City y Aston Villa. Al menos este empate da algo más de crédito a Arne Slot, que no verá peligrar su puesto por ahora.

- Ficha técnica:

0 - Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Hincapié (Lewis-Skelly, m.57); Zubimendi, Rice, Odegaard (Eze, m.78); Trossard (Martinelli, m.65), Saka (Madueke, m.78) y Gyökeres (Gabriel Jesús, m.64).

0 - Liverpool: Alisson; Bradley (Gomez, m.94), Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Wirtz, Frimpong y Gakpo.

Árbitro: Anthony Taylor amonestó a Trossard (m.12), Arteta (fuera del campo, m.83) y Martinelli (m.94) por parte del Arsenal y a Mac Allister (m.90) y Konaté (m.93) por parte del Liverpool.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

KPMG reelige a Juanjo Cano como presidente de la firma en España los próximos cinco años

Infobae

98-86. El Madrid no acusa el 'factor público' y vence a Maccabi a puerta cerrada

Infobae

Fede Valverde y su idilio con la Supercopa: de la acción con Morata a un gol inolvidable

Infobae

El Tigres mexicano cuenta con Ángel Correa para el Clausura 2026

Infobae

La patronal del transporte CETM exige seguridad para los camioneros en las protestas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra la liberación

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

El Real Madrid consigue aguantar

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid