Una colisión múltiple provoca el corte total de la A-1 en Honrubia de la Cuesta (Segovia)

Segovia, 7 ene (EFE).- Una colisión en cadena en la A-1 (Autovía del Norte), registrada este miércoles por la tarde a la altura de Honrubia de la Cuesta (Segovia), ha provocado el corte total de la carretera.

Un número indeterminado de vehículos han colisionado en cadena en el kilómetro 139 de la A-1, en sentido hacia Burgos y en torno a las 18.30 horas.

Este hecho ha generado importantes retenciones, ya que la vía se ha cortado de manera total para dejar trabajar a los servicios de emergencia, han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos de la Guardia Civil y personal del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León. EFE

