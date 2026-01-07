Sumar apoyaría el envío de tropas a Ucrania "siempre bajo un mandato" de la ONU o la OSCE

Madrid, 7 ene (EFE).- La coalición parlamentaria Sumar se ha mostrado partidaria del envío de tropas españolas para una misión de paz en Ucrania, pero ha aclarado que su apoyo se circunscribiría a que se realizará "siempre bajo un mandato multilateral" de la ONU o de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Fuentes de la coalición han considerado este miércoles que, ante la gravedad de las últimas actuaciones de la administración de Donald Trump, Europa necesita poner fin a su dependencia política y militar de Estados Unidos para "construir democráticamente" su soberanía política y su seguridad.

En este contexto, el alto el fuego en Ucrania es un paso fundamental tras cuatro años de "guerra abierta, destrucción y muerte", señalan las mismas fuentes.

Por ello, abogan por la participación de tropas españolas en una misión de observación y verificación en Ucrania, pero "en función de las condiciones que se den" y bajo el auspicio de la ONU y la OSCE.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunirá con los grupos parlamentarios para informar sobre las conclusiones de la reunión que mantuvo el martes en París con la Coalición de Voluntarios, que trató la posibilidad de desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras cerrarse un plan de paz.

No obstante, el Gobierno ha alejado este miércoles el posible envío de soldados europeos a Ucrania al recordar que todavía no hay un plan de paz materializado, pero ha defendido y ensalzado la participación de España a lo largo de la historia en distintas misiones de paz auspiciadas por organismos como la ONU. EFE