Sánchez abordará con Junqueras el futuro de la legislatura pero no espera cerrar un acuerdo de financiación

El intercambio entre el presidente del Gobierno español y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), marcado por el contexto de la búsqueda de un nuevo modelo de financiación autonómica para Cataluña, no tendrá como resultado la concreción de un acuerdo sobre este punto. Según consignó el medio que difundió la información, a pesar de la exigencia de ERC de establecer una financiación singular para la comunidad catalana, el Ejecutivo no prevé cerrar avances definitivos en la reunión prevista para este jueves 8 de enero en el Palacio de La Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. El encuentro se centrará principalmente en el análisis de la situación política actual y en la relación entre los partidos, así como en la definición del rumbo de la legislatura, sin decisiones inminentes sobre el sistema de financiación reclamado por Cataluña.

De acuerdo con la información publicada, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, detalló que la agenda de la reunión contempla también un repaso al contexto internacional y la evaluación del cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno y ERC, formación clave en la investidura de Sánchez. Saiz confirmó que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue trabajando en el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica. Este modelo, según indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tiene como objetivo proporcionar mayores recursos a todas las comunidades autonómicas y será presentado públicamente una vez finalizado, sin que esta reunión con Junqueras constituya el espacio para hacer anuncios al respecto.

El Ejecutivo remarcó que el compromiso con el sistema autonómico forma parte central de sus políticas y defendió los recursos extraordinarios que se han transferido a las regiones desde el año 2019. Elma Saiz especificó que, entre 2019 y 2025, el Gobierno central ha entregado más de 300.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas en comparación con la administración previa, que encabezaba el Partido Popular con Mariano Rajoy. De acuerdo con la portavoz, este flujo de fondos ha estado destinado a reforzar el Estado del Bienestar y a dar respuesta a los múltiples desafíos sociales que enfrentan las autonomías, subrayando la implicación plena del actual Ejecutivo en la sostenibilidad y funcionalidad del modelo autonómico.

Fuentes gubernamentales citadas en la información original insistieron en que la convocatoria con el líder de ERC no constituye el marco adecuado para ultimar el nuevo esquema de financiación que exige la formación catalana. La expectativa oficial se limita a la continuación del diálogo político con los representantes de ERC, priorizando la consolidación de la legislatura y el seguimiento de los compromisos suscritos en el marco de la investidura. Además, desde Moncloa se busca proyectar una imagen de normalidad institucional ante esta primera reunión presencial entre Sánchez y Junqueras, quien fue condenado por el Tribunal Supremo tras el proceso independentista en Cataluña, un hecho que añade una dimensión particular al encuentro, según recogió la fuente.

Por último, el Gobierno español reiteró su estrategia de mantener informados a los actores políticos acerca del progreso en la elaboración del nuevo modelo de financiación autonómica, que, según recalcaron, tiene el propósito de beneficiar a todas las comunidades, y evitar el cierre de posiciones particulares en el contexto catalán sin discusión generalizada. El diálogo entre el Ejecutivo y ERC sigue siendo parte clave en el mapa político actual, pero la cita de este jueves no traerá anuncios conclusivos sobre el tradicional tema de la financiación específica para Cataluña, señalaron de forma reiterada las fuentes consultadas por el medio de referencia.