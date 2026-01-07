Espana agencias

Sánchez abordará con Junqueras el futuro de la legislatura pero no espera cerrar un acuerdo de financiación

El jefe del Ejecutivo se encontrará en La Moncloa con el líder de ERC para hablar del panorama político y la relación entre ambos partidos, sin que se espere cerrar avances sobre el sistema autonómico solicitado por Cataluña

Guardar

El intercambio entre el presidente del Gobierno español y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), marcado por el contexto de la búsqueda de un nuevo modelo de financiación autonómica para Cataluña, no tendrá como resultado la concreción de un acuerdo sobre este punto. Según consignó el medio que difundió la información, a pesar de la exigencia de ERC de establecer una financiación singular para la comunidad catalana, el Ejecutivo no prevé cerrar avances definitivos en la reunión prevista para este jueves 8 de enero en el Palacio de La Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. El encuentro se centrará principalmente en el análisis de la situación política actual y en la relación entre los partidos, así como en la definición del rumbo de la legislatura, sin decisiones inminentes sobre el sistema de financiación reclamado por Cataluña.

De acuerdo con la información publicada, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, detalló que la agenda de la reunión contempla también un repaso al contexto internacional y la evaluación del cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno y ERC, formación clave en la investidura de Sánchez. Saiz confirmó que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue trabajando en el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica. Este modelo, según indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tiene como objetivo proporcionar mayores recursos a todas las comunidades autonómicas y será presentado públicamente una vez finalizado, sin que esta reunión con Junqueras constituya el espacio para hacer anuncios al respecto.

El Ejecutivo remarcó que el compromiso con el sistema autonómico forma parte central de sus políticas y defendió los recursos extraordinarios que se han transferido a las regiones desde el año 2019. Elma Saiz especificó que, entre 2019 y 2025, el Gobierno central ha entregado más de 300.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas en comparación con la administración previa, que encabezaba el Partido Popular con Mariano Rajoy. De acuerdo con la portavoz, este flujo de fondos ha estado destinado a reforzar el Estado del Bienestar y a dar respuesta a los múltiples desafíos sociales que enfrentan las autonomías, subrayando la implicación plena del actual Ejecutivo en la sostenibilidad y funcionalidad del modelo autonómico.

Fuentes gubernamentales citadas en la información original insistieron en que la convocatoria con el líder de ERC no constituye el marco adecuado para ultimar el nuevo esquema de financiación que exige la formación catalana. La expectativa oficial se limita a la continuación del diálogo político con los representantes de ERC, priorizando la consolidación de la legislatura y el seguimiento de los compromisos suscritos en el marco de la investidura. Además, desde Moncloa se busca proyectar una imagen de normalidad institucional ante esta primera reunión presencial entre Sánchez y Junqueras, quien fue condenado por el Tribunal Supremo tras el proceso independentista en Cataluña, un hecho que añade una dimensión particular al encuentro, según recogió la fuente.

Por último, el Gobierno español reiteró su estrategia de mantener informados a los actores políticos acerca del progreso en la elaboración del nuevo modelo de financiación autonómica, que, según recalcaron, tiene el propósito de beneficiar a todas las comunidades, y evitar el cierre de posiciones particulares en el contexto catalán sin discusión generalizada. El diálogo entre el Ejecutivo y ERC sigue siendo parte clave en el mapa político actual, pero la cita de este jueves no traerá anuncios conclusivos sobre el tradicional tema de la financiación específica para Cataluña, señalaron de forma reiterada las fuentes consultadas por el medio de referencia.

Temas Relacionados

Pedro SánchezERCOriol JunquerasElma SaizLa MoncloaCataluñaLegislaturaFinanciación autonómicaMaría Jesús MonteroGobierno de EspañaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Decretan la prisión preventiva para la madre del bebé recién nacido hallado muerto en un hospital de Gran Canaria

Decretan la prisión preventiva para

El PP no compromete su apoyo a mandar tropas a Ucrania sin conocer "los acuerdos de paz y condiciones de la misión"

El PP no compromete su

Yolanda Díaz ve "muy importante" la ronda de Sánchez con los grupos sobre Ucrania y espera saber qué piensa Feijóo

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo considera fundamental el proceso de diálogo impulsado en el Congreso para definir el respaldo a Ucrania y subraya la relevancia de conocer la postura del principal partido opositor sobre las decisiones en política internacional

Yolanda Díaz ve "muy importante"

El PP estudia cómo citar a Ábalos en el Senado tras denegar el TS que declare este jueves en la 'comisión Koldo'

El PP estudia cómo citar

El Juzgado de Briviesca (Burgos) ordena un nuevo desalojo de las cismáticas y fija su lanzamiento para el 10 de febrero

Las religiosas implicadas en el conflicto por el convento de Belorado deberán abandonar el recinto antes del 10 de febrero, según resoluciones judiciales, cediendo la posesión a las clarisas del Monasterio de Santa Clara bajo apercibimiento de expulsión

El Juzgado de Briviesca (Burgos)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos se vuelve a quedar

Ábalos se vuelve a quedar sin abogado días antes de que el Supremo revise su prisión preventiva: Carlos Bautista abandona su defensa por impagos

Almeida acusa a Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por enviar un ‘te quiero’ a Ábalos mientras decía que era “un gran desconocido”

Siete años y medio de cárcel para Arantza Zulueta, abogada de presos de ETA, por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos

Confirman la condena de cuatro años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una menor familiar de su mujer durante los veranos de 2016 a 2018

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 7 enero

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 enero

El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026: 1.221 euros al mes en 14 pagas

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

DEPORTES

El Real Madrid, FC Barcelona

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo