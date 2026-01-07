River Plate hace oficial el fichaje del uruguayo Matías Viña, a préstamo desde Flamengo

Buenos Aires, 7 ene (EFE).- River Plate anunció oficialmente este miércoles la incorporación del defensor uruguayo Matías Viña, cedido por Flamengo hasta diciembre de 2026 con una opción de compra.

"La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en San Martín de los Andes, donde el plantel profesional se encuentra realizando la pretemporada", precisó la entidad millonaria.

Viña es el tercer refuerzo del equipo comandado por Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026, tras los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno, provenientes de Atlético Mineiro y Palmeiras respectivamente.

Según informaron a EFE fuentes del club, el préstamo tiene un cargo de 500.000 dólares y la opción de compra se eleva a los cinco millones de dólares.

La compra, agregaron, se activaría automáticamente en caso de que se cumplan una serie de condiciones, incluyendo que el futbolista dispute más de la mitad de los encuentros de la temporada.

La llegada del lateral uruguayo de 28 años ofrece una alternativa más por la franja izquierda para Gallardo, que cuenta con el internacional argentino Marcos Acuña.

Viña no tuvo muchos minutos en el conjunto brasileño durante la última temporada debido a una serie de lesiones.

La llegada a River le aportará más minutos al exjugador de Nacional, Roma y Bournemouth, entre otros, en el semestre previo al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se prevé que integre el plantel uruguayo.

River permanecerá en San Martín de los Andes hasta el 10 de enero, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para su primer partido de pretemporada ante Millonarios de Colombia, mientras que seis días después se medirá con Peñarol, ambos encuentros en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, por la Serie Río de la Plata.

Luego del duelo ante el conjunto uruguayo, River regresará a Buenos Aires para esperar por su estreno en el Torneo Apertura el sábado 24 de enero de visitante ante Barracas Central. EFE