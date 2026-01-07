Podemos avisa de que sis diputados votarán en contra de mandar tropas a Ucrania: "No a las guerras por dinero"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado este miércoles de que su partido votará en contra de que el Gobierno envíe tropas a Ucrania una vez que haya un acuerdo de paz, asegurando que se trata de un conflicto "por dinero".

Así ha respondido en una publicación de la red social 'X', recogida por Europa Press, a las intenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recibir a "la mayoría" de grupos parlamentarios para buscar respaldo al envío de tropas a Ucrania una vez finalice la guerra ruso-ucraniana.

En su mensaje, la líder de Podemos también ha comentado que, de enviar tropas a Ucrania, España haría de "empresa de seguridad" de Estados Unidos para que estos efectúen "su robo neocolonial de tierras raras con tranquilidad".

QUE LLAMEN A "LA DERECHA AMIGA"

Por su parte, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha apoyado las palabras de Belarra en la misma red social recomendando al gobierno pedir el voto a "la derecha amiga de Trump".

Dicho esto, Montero también ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a salir la OTAN y a dejar de "seguir las órdenes de Estados Unidos haciéndole el trabajo sucio".