OpenAI lanza un apartado de salud en ChatGPT y anima a los usuarios a compartir datos

Nueva York, 7 ene (EFECOM).- La tecnológica OpenAI lanzó este miércoles un apartado específico de salud en ChatGPT para reunir en un solo lugar la información de este ámbito y animó a los usuarios a compartir sus documentos médicos y datos de aplicaciones como Apple Health.

ChatGPT Health, que aparece como una pestaña en la barra del menú del 'chatbot', solo está disponible para un pequeño grupo de usuarios en Estados Unidos y otros países no europeos, pero OpenAI planea ofrecerlo en el sistema operativo iOS y su web en las "próximas semanas".

Según un comunicado la empresa de inteligencia artificial (IA), la salud es uno de los principales temas de consulta en ChatGPT y este servicio, que ha creado en colaboración con médicos, tendrá "protecciones adicionales y por capas diseñadas específicamente" para este ámbito por cuestión de privacidad.

El servicio "está diseñado para apoyar, no reemplazar, a los servicios médicos" y "no está pensado para hacer diagnósticos o tratamientos", destaca la empresa, que pretende "ayudar" a los usuarios con sus preguntas de salud para que estén más "informados y preparados".

En ese sentido, invita a los usuarios a compartir los historiales médicos y aplicaciones de salud como Apple Health, Function o MyFitnessPal, para "entender resultados de pruebas", preparar visitas médicas, obtener consejos de dieta o ejercicio, o comparar seguros según "patrones" de salud.

La empresa señaló que la información compartida en Health y sus "recuerdos" nunca pasarán a los chats generales de ChatGPT, y de manera similar, estos chats generales no pueden acceder al contenido dentro del apartado de salud.

También se pueden ver y "eliminar" esos "recuerdos" de salud, especifica.

Según OpenAI, 230 millones de personas en todo el mundo hacen preguntas de salud y bienestar a ChatGPT cada semana. EFECOM

