Espana agencias

Iñaki Williams pide perdón: “Es una lástima; no hemos estado a la altura”

Guardar

Yeda (Arabia Saudí), 7 ene (EFE).- Iñaki Williams, delantero del Athletic Club, lamentó la derrota por 5-0 contra el Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa de España, pidió perdón a la afición del equipo rojiblanco y admitió que su equipo no estuvo a la altura en el choque de este miércoles.

“Es una lástima, pedir perdón a los aficionados que se han desplazado hasta aquí y a los que nos siguen desde sus casas. Es una lástima, porque hoy no hemos estado a la altura. Pedir perdón”, expresó en declaraciones a Movistar+ al término del encuentro en la ciudad saudí de Yeda.

Iñaki Williams repasó que su equipo empezó “muy bien” el partido. “Es lo que estuvimos hablando ahora en el vestuario, generamos tres córner seguidos y luego sí que es cierto que ha habido una descompensación entre los de arriba y los de atrás, han empezado a encontrar huecos, el ‘míster’ (Ernesto Valverde) había recalcado que teníamos que juntarnos en tres cuartos, es verdad que ellos te atraen para generar espacios, tienen mucha calidad y te matan”, valoró.

El rendimiento del Athletic contrasta con la pasada temporada. “Somos prácticamente los mismos, simplemente nos está costando. Muchas veces el fútbol son dinámicas. Necesitamos ese partido que nos ayude a volver a generar confianza, no está llegando, pasan los días y parece que cuesta más”, advirtió.

“Tenemos que volver al A, B, C del fútbol, cada uno intentar sacar su mejor versión, hacerlo fácil, no complicarse mucho la vida y, a partir de ahí, crecer como equipo”, añadió. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

River Plate hace oficial el fichaje del uruguayo Matías Viña, a préstamo desde Flamengo

Infobae

Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 20,1 % para 2026

Infobae

OpenAI lanza un apartado de salud en ChatGPT y anima a los usuarios a compartir datos

Infobae

1-1. El Wolves empata contra un Everton con nueve jugadores

Infobae

Noel logra primer triunfo del curso y Salarich brilla en la noche de Madonna di Campiglio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey