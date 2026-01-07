Iñaki Williams pide perdón: “Es una lástima; no hemos estado a la altura”

Yeda (Arabia Saudí), 7 ene (EFE).- Iñaki Williams, delantero del Athletic Club, lamentó la derrota por 5-0 contra el Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa de España, pidió perdón a la afición del equipo rojiblanco y admitió que su equipo no estuvo a la altura en el choque de este miércoles.

“Es una lástima, pedir perdón a los aficionados que se han desplazado hasta aquí y a los que nos siguen desde sus casas. Es una lástima, porque hoy no hemos estado a la altura. Pedir perdón”, expresó en declaraciones a Movistar+ al término del encuentro en la ciudad saudí de Yeda.

Iñaki Williams repasó que su equipo empezó “muy bien” el partido. “Es lo que estuvimos hablando ahora en el vestuario, generamos tres córner seguidos y luego sí que es cierto que ha habido una descompensación entre los de arriba y los de atrás, han empezado a encontrar huecos, el ‘míster’ (Ernesto Valverde) había recalcado que teníamos que juntarnos en tres cuartos, es verdad que ellos te atraen para generar espacios, tienen mucha calidad y te matan”, valoró.

El rendimiento del Athletic contrasta con la pasada temporada. “Somos prácticamente los mismos, simplemente nos está costando. Muchas veces el fútbol son dinámicas. Necesitamos ese partido que nos ayude a volver a generar confianza, no está llegando, pasan los días y parece que cuesta más”, advirtió.

“Tenemos que volver al A, B, C del fútbol, cada uno intentar sacar su mejor versión, hacerlo fácil, no complicarse mucho la vida y, a partir de ahí, crecer como equipo”, añadió. EFE