El Senado desconvoca la 'comisión Koldo' de mañana tras el rechazo del Tribunal Supremo a que comparezca Ábalos

El magistrado instructor de la causa judicial que involucra al exministro socialista José Luis Ábalos, Leopoldo Puente, indicó que antes de autorizar la comparecencia de Ábalos ante la llamada ‘comisión Koldo’, es necesario que las partes personadas en el sumario se pronuncien previamente. Tal como publicó Europa Press, el juez señaló en su auto que la solicitud realizada por el Partido Popular (PP) para que Ábalos declarase ante el Senado fue presentada con “singular premura”, lo que imposibilitó el cumplimiento de los trámites procesales requeridos. En consecuencia, la Mesa del Senado, tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de denegar la petición, decidió cancelar la sesión programada para ese jueves cuya única finalidad era escuchar la declaración del exministro, quien permanece en prisión provisional desde el 27 de diciembre.

De acuerdo con Europa Press, la desconvocatoria de la comisión de investigación, conocida como ‘comisión Koldo’, se formalizó mediante una orden dirigida a los senadores después de la notificación de la resolución judicial. El presidente de la comisión, Eloy Suárez, del PP, fue quien procedió a suspender la reunión prevista, considerando que sin la comparecencia de Ábalos carecía de sentido mantener la sesión, ya que este era el único punto previsto en la agenda del día.

Según consta en el auto del magistrado Leopoldo Puente, para admitir la comparecencia del exministro ante la comisión de investigación del Senado, resulta imprescindible garantizar la audiencia previa de las partes que participan en el procedimiento penal. Esta observación respondió a la petición presentada por el PP, que buscaba la presencia del exministro en calidad de compareciente en el órgano legislativo que estudia los hechos investigados en torno al denominado ‘caso Koldo’.

El medio Europa Press detalló que el juez manifestó específicamente que la solicitud del PP podría ser planteada nuevamente más adelante, siempre que se presentase con una antelación suficiente para permitir tanto la valoración de las partes implicadas como el desarrollo de los trámites procesales exigidos para este tipo de comparecencias. El auto judicial, recibido oficialmente por la Cámara Alta, fue adjuntado a la comunicación interna que notificó a los senadores la anulación de la sesión.

La ‘comisión Koldo’ se constituyó para indagar las circunstancias relacionadas con la investigación judicial en la que figura como imputado José Luis Ábalos. El exministro ingresó en prisión preventiva el 27 de diciembre, según informó Europa Press, en el marco de un sumario que continúa abierto y que ha motivado diversas actuaciones por parte de las autoridades implicadas tanto en el poder judicial como en las instituciones parlamentarias.

El principal objetivo de la sesión programada fue escuchar el testimonio de Ábalos para recabar información directa vinculada al caso. Tras la decisión judicial, y ante la imposibilidad de contar con la intervención del exministro, la mesa directiva del Senado consideró improcedente celebrar la reunión en cuya agenda únicamente figuraba ese punto.

Europa Press indicó que el Tribunal Supremo enfocó su resolución en la necesidad de asegurar los principios procesales, entre ellos la audiencia de las partes, antes de autorizar actos como la comparecencia de investigados ante órganos legislativos. Esta decisión dejó abierta la posibilidad de una futura comparecencia de Ábalos, siempre que se solicite dentro de los plazos adecuados que permitan el cumplimiento de los requisitos judiciales.

La resolución del Tribunal Supremo generó una respuesta inmediata por parte de la presidencia de la comisión investigadora, que optó por comunicar de inmediato la cancelación de la convocatoria. Los senadores recibieron instrucciones formales sobre la suspensión de la sesión y los motivos que la justifican, según se desprende de la documentación difundida por el Senado y citada por Europa Press.

El desarrollo de la investigación de la ‘comisión Koldo’ continuará supeditado a las decisiones que adopte el Tribunal Supremo en función del avance de la causa judicial y de las nuevas solicitudes que se presenten para la comparecencia de investigados como Ábalos. Las condiciones que han impuesto tanto la autoridad judicial como la normativa parlamentaria condicionan los próximos pasos del órgano legislativo encargado de esclarecer los hechos bajo investigación.

Según Europa Press, la mesa de la comisión analizará los siguientes movimientos a la espera de posibles nuevas peticiones formales para la comparecencia del exministro, que tendrían que observar los procedimientos y plazos legales determinados por el juez instructor a cargo. Todo desarrollo ulterior quedará vinculado a la evolución de la situación en torno al sumario y las futuras decisiones del ámbito judicial.