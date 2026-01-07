El PP estudia cómo citar a Ábalos en el Senado tras denegar el TS que declare este jueves en la 'comisión Koldo'

El precedente de comparecencias judiciales en las Cortes se encuentra presente en la estrategia actual del Partido Popular en el Senado, que analiza las fórmulas legales para citar al exministro José Luis Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’. El antecedente más próximo se registró en febrero de 2025, cuando Mohamed Houli Chemlal, condenado por los atentados yihadistas en Cataluña en agosto de 2017, compareció ante una comisión del Congreso a pesar de estar en prisión, según publicó Europa Press. A la luz de este precedente, el grupo popular examina la documentación y evalúa los pasos a seguir tras la negativa del Tribunal Supremo a permitir la comparecencia de Ábalos el jueves, a causa de los plazos insuficientes en la solicitud presentada.

De acuerdo con Europa Press, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, declaró que el Grupo Popular en la Cámara Alta revisa la documentación y estudia los términos en que podría citarse a Ábalos. El Tribunal Supremo, a través de una resolución firmada por el magistrado Leopoldo Puente, explicó que la “singular premura de la solicitud referida” ha impedido conceder la autorización, aunque indicó la posibilidad de presentar una nueva petición con suficiente antelación para permitir la audiencia previa de las partes, un requisito fundamental en este tipo de procedimientos. Bravo señaló, según el medio citado, que la valoración actual del PP se centra en determinar los procedimientos adecuados para que el exministro, en prisión provisional desde el 27 de noviembre, pueda comparecer en la comisión investigadora.

El Partido Popular había programado la citación de Ábalos para el 8 de enero, propuesta anunciada a finales del año pasado por la portavoz popular en el Senado, Alicia García. Ábalos ya se había presentado ante esta comisión en mayo de 2024, según reportó Europa Press. Juan Bravo apuntó que, frente a la respuesta del Tribunal Supremo, el grupo espera aclarar “exactamente los términos” para una posible nueva solicitud. En respuesta a preguntas sobre la viabilidad de una comparecencia telemática, Bravo manifestó que “parece” que la decisión del Supremo implica un “no por ahora”, pero enfatizó que el objetivo del Grupo Popular es “que Ábalos vaya al Senado lógicamente a comparecer”.

La cuestión de la comparecencia del exministro se da en un contexto político marcado por la publicación reciente de mensajes privados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Ábalos. Según recogió 'Vozpopuli' y difundió Europa Press, en enero de 2024, Sánchez expresó a su entonces colaborador que lo quería “como un amigo” y que, en el ámbito político, debían “estar unidos”. Bravo aludió a estos mensajes, señalando que toda España conoce ya los mensajes del presidente a Ábalos, quien actualmente permanece en prisión preventiva. Manifestó que “cada día conocemos nuevos e inquietantes detalles de su estrecha relación con quienes hoy duermen en prisión”, refiriéndose así a quienes se encuentran implicados en la trama investigada.

Juan Bravo sostuvo, recogió Europa Press, que estos hechos contradicen la justificación del Ejecutivo de situar la relación entre Sánchez y Ábalos únicamente en el terreno político. El vicesecretario del PP indicó que, al existir pruebas de la comunicación directa y cercana entre ambos, considera “normal” que el presidente eliminara esos mensajes, al estimar que son prueba potencial de vínculos con actividades investigadas por corrupción, usando esa expresión para subrayar su postura crítica ante la gestión gubernamental del caso.

En ese contexto, la justicia, según la resolución del Tribunal Supremo difundida por Europa Press, dejó abierta la puerta a futuras citaciones de Ábalos, siempre que se ajusten a los plazos procesales y se garantice la participación previa de todas las partes implicadas. El auto judicial remarcó que la solicitud inicial “no es posible otorgar la autorización interesada” por la rapidez con que fue presentada, recomendando a la Cámara Alta una nueva solicitud con tiempo adecuado.

La investigación conocida como ‘caso Koldo’ involucra al exministro Ábalos en una trama sobre la que la comisión del Senado busca esclarecer hechos y responsabilidades. El Grupo Popular aspira a que Ábalos participe de forma presencial ante la comisión, como ya sucedió en el caso de Houli Chemlal, apuntando al citado precedente para fundamentar su intención. Mientras, la estrategia adoptada por el partido implica consultas jurídicas dirigidas a identificar la mejor vía para garantizar la comparecencia del exministro en un contexto de privación de libertad.

Europa Press detalló también que la comparecencia de Ábalos constituye un elemento central de la estrategia parlamentaria del PP en relación con la investigación y el esclarecimiento del ‘caso Koldo’. La formación sostiene que la declaración de Ábalos ante la comisión permitiría avanzar en la vista sobre las conexiones políticas y personales al interior del caso. El Grupo Popular en el Senado permanece a la espera de resolver las fórmulas legales necesarias para volver a solicitar la autorización correspondiente, con el objeto de lograr la intervención directa de Ábalos ante los senadores.

En el trasfondo del proceso, la relación personal y política entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos sigue generando debates públicos y repercusiones políticas, alimentadas por las revelaciones sobre los intercambios privados entre ambos justo antes del estallido del caso y la detención de figuras vinculadas. Los mensajes y el contenido de esa comunicación han sido utilizados por el PP para subrayar sus críticas sobre la actuación del Ejecutivo ante las investigaciones abiertas y las decisiones adoptadas dentro del marco parlamentario y judicial.

El examen de las vías jurídicas para lograr la comparecencia del exministro continúa mientras el Grupo Popular evalúa la mejor estrategia para adaptar la solicitud procesal a los requisitos expresados por el Tribunal Supremo. Esta búsqueda incluye la elaboración de un nuevo planteamiento formal, que incorpore los plazos necesarios y las garantías procesales que permitan la presencia de Ábalos ante la comisión de investigación, objetivo que el Grupo considera esencial para el desarrollo de los trabajos parlamentarios referidos al 'caso Koldo'.