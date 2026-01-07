Espana agencias

El petróleo de Texas baja un 2 % ante transferencia de petróleo de Venezuela a EE.UU.

Tras el anuncio de la Casa Blanca sobre la llegada de crudo venezolano al mercado estadounidense, el barril de WTI retrocede, mientras expertos advierten de reservas a la baja y Petróleos de Venezuela defiende la legalidad de la operación

Guardar

Expertos del sector energético estiman que dos petroleros sancionados por Estados Unidos, vinculados a Venezuela, transportan hasta 2 millones de barriles de crudo en el Caribe. El destino de estos cargamentos se relaciona con un acuerdo anunciado recientemente entre la Casa Blanca y el gobierno de Caracas, por el cual Washington recibirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, según informó EFECOM. El miércoles, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró una caída del 1,6 %, y se cotizó a 55,99 dólares por barril. Esta reducción se produjo en medio de la confirmación oficial de la transferencia de crudo venezolano hacia el mercado estadounidense, así como también con la decisión de EE.UU. de controlar por tiempo indefinido su comercialización.

El impacto inmediato de este anuncio afectó los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero, los cuales perdieron 1,14 dólares en comparación con el cierre anterior, de acuerdo con datos recogidos por EFECOM. La Casa Blanca aseguró que la cantidad acordada de petróleo incluye tanto crudo sancionado como cargamentos que ya se encuentran a bordo de buques. El martes, Washington capturó dos petroleros asociados a Venezuela, intensificando así la aplicación de medidas restrictivas sobre los hidrocarburos provenientes de ese país.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó que la administración estadounidense ha iniciado la comercialización de petróleo venezolano en el mercado internacional. Chris Wright, secretario de Energía, señaló que EE.UU. mantendrá el control sobre la venta de este crudo durante un periodo "indefinido". Según publicó EFECOM, esta estrategia coincide con la intención de Washington de supervisar estrechamente el flujo de hidrocarburos procedentes de países bajo sanciones.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se pronunció también el miércoles, explicando que actualmente sostiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo, según consignó EFECOM. PDVSA cuestionó las declaraciones provenientes de Washington sobre una autorización de Caracas para liberar los hidrocarburos, y precisó que el proceso se fundamenta en acuerdos similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron. Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, PDVSA afirmó que la transacción sigue lineamientos comerciales estrictos, con apego a la legalidad, la transparencia y el beneficio recíproco.

El medio EFECOM reportó que, junto con estos movimientos en el mercado, el gobierno estadounidense presentó los datos actualizados sobre las reservas comerciales de crudo. Las existencias bajaron en 3,8 millones de barriles en comparación con la semana previa, ubicándose en 419,1 millones de barriles. Analistas consultados resultaron sorprendidos por esta disminución, ya que esperaban un incremento en los inventarios.

A pesar de las fluctuaciones en el mercado petrolero y las recientes medidas, analistas señalaron a EFECOM que la oferta mundial de petróleo en 2026 será suficiente para satisfacer la demanda, independientemente de si la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumenta o no sus niveles de producción. Venezuela, miembro del cartel, mantiene sin cambios sus compromisos de extracción hasta al menos abril de 2026, una decisión que, según el medio, influye en las perspectivas internacionales sobre el suministro energético a mediano plazo.

Temas Relacionados

PetróleoTexasVenezuelaEstados UnidosCasa BlancaPetróleos de VenezuelaCaribeProducción petroleraChevronOPEPEFE

Últimas Noticias

Jueves 8 de enero de 2026 (20.30 GMT)

Infobae

Colombianos en España arropan al sucesor político de Gustavo Petro, Iván Cepeda

Infobae

La presidenta de Navarra anunciará este jueves una remodelación de su Ejecutivo

Infobae

La presidenta de Navarra anunciará dos cambios en la parte socialista de su Gobierno

Infobae

Temas del día de EFE España del jueves 8 de enero de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona endosa ‘una manita’ al Athletic y sella su billete para la final de la Supercopa de España

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey