Espana agencias

El instructor abre juicio oral contra Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Guardar

El juez Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra el exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de finales de octubre de 2021.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado da un día a Errejón para que preste una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele".

El instructor, además, cita a Errejón el próximo 15 de enero a las 09.30 horas a fin de "emplazarle, requerirle y notificarle el auto de apertura de juicio oral".

Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

VE "COHERENTE" LA DECLARACIÓN DE MOULIAÁ

Carretero entendió que al no existir testigos "presenciales" de los hechos y al contar con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, "el principal indicio probatorio" es la declaración de Mouliaá, que ha analizado "desde el punto de vista de un instructor y no de un juzgador".

El instructor incidió en que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra Errejón, "sino más bien todo lo contrario". Y subrayaba que "su declaración es coherente en lo esencial".

"Las posibles lagunas o contradicciones en su declaración, las aclaró ante este instructor, tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia, explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba", recalcó.

Para el juez, "no se ven vaguedades ni contradicciones" en la declaración de la actriz "salvo esa falta de reacción explicable por su bloqueo emocional y la repetida personalidad" de Errejón, que en ese momento era "un importante político".

En este punto, además, Carretero remarcó que el dirigente "dimitió de su cargo por conductas inapropiadas con mujeres", aunque Errejón manifestó que lo sucedido con Mouliaá no tuvo nada que ver con su decisión.

"En relación con la persistencia en la incriminación hay que decir que el retraso en la denuncia según el Tribunal Supremo es un dato a tener en cuenta, pero que no supone que la denuncia tenga que ser falsa", apuntó.

Y, respecto al hecho de que en una conversación telefónica Mouliaá haya dicho a una testigo que le parecía que los hechos no eran delito pero que tenía que denunciar, el juez incide en que ello "no supone que no lo sean". "La denunciante no es experta en Derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga, como ha hecho", agregó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Defensa reservará un 15% de las plazas para prevención de incendios y Protección Civil a tropa y marinería y reservistas

La propuesta, impulsada por la Unión de Militares de Tropa y avalada por Defensa, facilitará empleo estable y acceso directo a funciones civiles para quienes finalizan su carrera militar, tras intensas negociaciones y enfrentando trabas administrativas

Defensa reservará un 15% de

España quiere que la ONU esté implicada "de alguna forma" en la futura fuerza de paz en Ucrania

El ministro José Manuel Albares destacó que se exploran posibles fórmulas para incluir a Naciones Unidas en una eventual misión internacional tras el cese de hostilidades, subrayando que aún no hay acuerdo sobre los detalles ni formato de esa operación

España quiere que la ONU

Sánchez abordará con los grupos del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra

El jefe del Ejecutivo se reunirá desde el lunes con representantes parlamentarios para analizar la implicación militar española en Ucrania tras un acuerdo de paz, así como discutir la dimensión y el alcance de la contribución nacional en la reconstrucción

Sánchez abordará con los grupos

El PP dice que el PSPV "manipula los datos para hacer política partidista con la reconstrucción educativa tras la dana"

La portavoz de Educación del Grupo Popular acusa a los socialistas valencianos de distorsionar la información sobre los trabajos en colegios afectados por la dana, rechaza alarmismo y asegura que los centros están operativos tras intervenciones de emergencia

El PP dice que el

Sánchez ve un "precedente muy peligroso" en la operación "ilegal" de Trump en Venezuela: "No podemos aceptarlo"

El mandatario español condena la acción armada estadounidense en Caracas, califica el ataque de Washington como una grave violación internacional, rechaza objetivos de apropiación de recursos y reitera que su país no avalará amenazas contra la soberanía de otros estados

Sánchez ve un "precedente muy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del caso Koldo

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

Desarticulan una organización de tráfico de metanfetaminas en España con vínculos con el Cartel de Sinaloa de México: usaba un búnker secreto

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un policía hondureño que aseguró estar amenazado por su jefe por no querer colaborar con bandas criminales

Albares considera “un precedente muy peligroso” la actuación de EEUU en Venezuela y señala que es un “momento crucial” para la seguridad de Europa

Un hombre pierde un dedo por la mordedura del perro de su vecina: el Supremo obliga a la dueña a indemnizarle con 300.000 euros por llevarlo sin bozal

ECONOMÍA

Un hombre gana la lotería

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 enero

Un hombre que trabajaba en la DGT se jubila con 60 años y una pensión de 2.862 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si estás sin papeles y renuncias a tu trabajo sí tienes derechos”

Carlos Melio, abogado laboralista: “Si tu empresa te hace firmar documentos rápido y sin explicar nada, cuidado”

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención