Espana agencias

El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue la IA de X por supuesta pornografía infantil

Guardar

Madrid, 7 ene (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigue si Grok, la inteligencia artificial (IA) de X (antes Twitter), puede estar cometiendo delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia.

Según explican fuentes del departamento de Rego este miércoles, tal y como han informado diferentes medios de comunicación, Grok habría generado, a petición de usuarios, material de violencia sexual contra menores, "una práctica que no puede entenderse como un uso neutro de la tecnología y que podría suponer un delito de pornografía infantil", recogido en el artículo 189 del Código Penal (CP), así como un delito contra la integridad moral (artículo 173 del CP).

Para el Gobierno, se trata de prácticas que vulneran gravemente la dignidad, la intimidad y los derechos fundamentales de niños y adolescentes en el entorno digital.

En su oficio, la titular de Juventud e Infancia alude a la sentencia del Juzgado de Menores de Badajoz 86/2024, de 20 de junio, en la que se condenó a varias personas por la utilización de inteligencia artificial para manipular imágenes de niñas y adolescentes.

Dicha resolución reconoce estas prácticas como una forma de violencia digital, tipificada como delito de pornografía infantil y contra la integridad moral, señala la responsable de Juventud e Infancia en el documento remitido a la Fiscalía.

"Estamos ante una vulneración de derechos fundamentales", indica Rego, quien subraya que "es imprescindible que la Fiscalía analice estos hechos gravísimos e impulse las actuaciones necesarias para garantizar la protección de la infancia también en internet" y poner freno a prácticas que atentan contra su dignidad y su desarrollo libre y seguro en el espacio digital.

Actualmente, el Congreso tramita una ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, promovida por el Ministerio de Juventud e Infancia junto a otros ministerios.

La ley refuerza el marco de protección de la integridad y la intimidad personal frente a nuevas formas de vulneración vinculadas al uso de tecnologías como la inteligencia artificial, reafirmando que el interés superior del menor debe prevalecer siempre frente a cualquier modelo de negocio digital.

Juventud e Infancia defiende la necesidad de construir entornos digitales seguros, ya que internet y las plataformas no fueron diseñadas pensando en la infancia y no siempre garantizan un entorno para los niños y adolescentes sin violencia y sin mercantilización de su imagen. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Perú busca que el sector privado "asuma riesgos del manejo" de Petroperú sin privatización

El gobierno peruano impulsa una reforma en la petrolera estatal para involucrar a empresas externas en la gestión y proteger fondos públicos, descartando totalmente su transferencia privada, tras pérdidas millonarias y una crisis financiera persistente

Infobae

Zegona paga su préstamo a Vodafone con un dividendo especial y reduce su capital un 69 %

La compañía británica salda una deuda de 900 millones con la multinacional mediante una pagá extraordinaria de 1.400 millones y prevé eliminar 523 millones de títulos preferentes, lo que transforma su estructura accionarial de forma significativa

Infobae

Trump planea prohibir que grandes inversores institucionales compren casas unifamiliares

El mandatario estadounidense anuncia acciones para impedir adquisiciones masivas de viviendas por parte de firmas financieras en respuesta a la creciente inaccesibilidad a la vivienda, medida que generó pérdidas bursátiles inmediatas en corporaciones como Blackstone y Invitation Homes

Infobae

Ábalos pide citar en su juicio como testigos a Armengol y los ministros Torres y Marlaska

Infobae

La petrolera estatal venezolana PDVSA confirma la negociación para vender crudo a EEUU

Estados Unidos negocia directamente con funcionarios venezolanos la compra de millones de barriles de petróleo retenidos por sanciones, mientras la Casa Blanca confirma el control sobre los ingresos y actividades comerciales derivados de este acuerdo excepcional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona endosa ‘una manita’ al Athletic y sella su billete para la final de la Supercopa de España

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey