El Ayuntamiento de Badalona dice que el sintecho fallecido rechazó un plan de seguimiento

Barcelona, 7 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) ha asegurado que el hombre sin hogar que falleció este martes en esta ciudad en plena ola de frío había rechazado, hace unos meses, un plan de seguimiento que le ofrecieron los servicios sociales.

Fuentes del Ayuntamiento de Badalona informaron este martes de que la Guardia Urbana recibió sobre las 14:00 horas un aviso para acudir a la entrada de un aparcamiento en la calle Torras i Bages, donde encontraron el cadáver de un hombre, de nacionalidad española, que ha resultado ser un persona que vivía en la calle.

"En relación a la persona sin techo que murió ayer en Badalona, ​​el Ayuntamiento lamenta su muerte y aclara que desde los Servicios Sociales municipales se le ofreció un Plan de Seguimiento hace unos meses pero lo había rechazado", publica este miércoles el Ayuntamiento en su cuenta en X.

En el mismo sentido se ha manifestado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, también a través de X, donde ha escrito: "El sintecho muerto en Badalona en plena ola de frío estuvo en el radar de Servicios Sociales pero rechazó la ayuda".

Los Mossos d'Esquadra no hallaron indicios que apunten a una muerte criminal de la persona fallecida en Badalona y los servicios sanitarios se hicieron cargo del cuerpo para hacer la autopsia y determinar las causas del deceso, según detallaron fuentes de la policía catalana. EFE