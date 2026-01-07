Espana agencias

El Athletic considera que será "difícil" el encuentro de Copa contra la Cultural Leonesa

Yeda (Arabia Saudí), 7 ene (EFE).- El Athletic Club considera que el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey que disputarán contra la Cultural Leonesa será "difícil", según indicó este miércoles el entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde.

Al término de la semifinal de Supercopa de España que su equipo perdió con el Barcelona (5-0) en Yeda (Arabia Saudí), Valverde fue consultado por el enfrentamiento que el Athletic Club deberá afrontar la próxima semana contra el equipo que dirige un exfutbolista y extécnico rojiblanco, José Angel 'Cuco' Ziganda.

“Será difícil. En cualquier caso, esto de que los equipos de la Supercopa tengan que jugar contra un equipo inferior... quizá el Barça, Real Madrid y Atlético lo sacan adelante al 70 %, pero nosotros tenemos que ir a tope”, comentó tras la eliminación del Athletic en la Supercopa de España. EFE

