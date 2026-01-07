Espana agencias

Czarina, la mujer que apareció muerta en Las Palmas el día 6, fue asesinada por su marido

(Corrige en la NA3132 el nombre de la víctima: Czarina, no Grazina, como por error aparecía en el título y texto de la información. Precisa en el noveno párrafo que es la segunda víctima del 20206, no la primera.)

Las Palmas de Gran Canaria, 6 ene (EFE).- La mujer filipina que apareció el día de Reyes muerta en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, Czarina C., fue asesinada por su marido, que luego se quitó la vida, según los primeros indicios recabados por la Policía Nacional y el juzgado de guardia en la ciudad.

De hecho, está previsto que el caso pase este mismo miércoles a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, según ha informado el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En el sistema de protección a las víctimas de violencia machista Viogén constaba una denuncia de Czarina, que tenía 43 años, contra su marido, un ciudadano filipino de 35 años, pero aparecía como archivada, según adelantaron a EFE fuentes de la investigación.

El TSJC ha confirmado que esa alerta del sistema Viogén se activó por unos hechos ocurridos en 2024.

Sin embargo, añade, la víctima compareció el 12 de junio de ese año ante un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria y manifestó que no quería presentar denuncia. Negó haber sido agredida por su marido, dijo que no tenía miedo de él y rechazó que la viera un médico forense o que se dictase una orden de alejamiento.

En cuanto a su esposo, el TSJC precisa que en aquella ocasión se acogió a su derecho a no declarar.

Sus dos cuerpos fueron encontrados este 6 de enero de 2026 en la vivienda de la calle Bernardo de la Torre de la capital grancanaria donde residían. El caso ya se perfila, si se confirman los indicios, como el primer asesinato machista del año cometido en Canarias.

A la espera de lo que decida el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que se va a hacer cargo del expediente, la investigación se lleva todavía bajo secreto de sumario.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la segunda víctima mortal por violencia de género en España en 2026 y la número 1.343 desde que empezó a elaborarse la estadísticas de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003.

Este mismo miércoles, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista del asesinato de una mujer en Quesada (Jaén) el pasado domingo 4 de enero, el primero de este año en España.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

