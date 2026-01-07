Espana agencias

Barça y Jimbee Cartagena confirman su fortaleza en una jornada de alto nivel

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- El Barça inició el año 2026 con una victoria de peso al imponerse por 5-2 al Inter Movistar en el Palau Blaugrana, un triunfo que le permite mantenerse en la pelea por la parte alta de la clasificación y seguir de cerca la estela de ElPozo Murcia, líder de la Primera División de fútbol sala.

Los azulgranas ofrecieron una actuación sólida ante uno de los rivales más exigentes del campeonato y sumaron tres puntos que refuerzan su candidatura en la lucha por el título.

El conjunto catalán dominó el arranque del encuentro, aunque fue el Inter el que se adelantó tras aprovechar una pérdida en salida para que Chaguinha firmara el 0-1. La reacción local no se hizo esperar. El Barça mantuvo la presión y la intensidad hasta encontrar el empate por medio de Adolfo, tras una asistencia de Eric Martel, antes de que Pito culminara una acción directa desde la portería de Dídac para colocar el 2-1 al descanso.

En la reanudación, el duelo se mantuvo abierto hasta que el Barça lo resolvió con contundencia. En apenas cuatro minutos, Pito volvió a marcar, Adolfo firmó su doblete y, pese al intento de reacción del Inter jugando de cinco, Martel sentenció el choque con el quinto tanto.

El triunfo consolida a los de Javi Rodríguez en la zona noble, aunque el próximo compromiso liguero, en Jaén, se presenta como una prueba de máxima exigencia.

También firmó una victoria convincente el Jimbee Cartagena Costa Cálida, que confirmó que la reciente conquista de su tercera Supercopa de España, celebrada en Palma de Mallorca, no ha provocado el menor atisbo de relajación.

El conjunto de Duda se impuso con autoridad al Noia Portus Apostoli (6-1), mostrando un ritmo y una solidez impropios de un equipo que venía de un intenso calendario competitivo.

El Illes Balears Palma Futsal protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse por 8-4 al Quesos El Hidalgo Manzanares en Son Moix. El conjunto de Vadillo dejó el encuentro prácticamente resuelto antes del descanso con un contundente 5-1, gracias a los dobletes de Alisson y a los tantos de Rivillos, Ernesto y Fabinho, elegido recientemente mejor jugador del mundo.

En la segunda parte Dennis amplió la ventaja y, pese a la reacción final del conjunto manchego, el Palma controló el partido hasta el desenlace.

Por su parte, el Servigroup Peñíscola se llevó un vibrante derbi valenciano ante el Family Cash Alzira (6-5) en el pabellón Juan Vizcarro.

Tras llegar al descanso con ventaja local (3-1), el partido se igualó en la segunda mitad hasta un intercambio constante de goles.

Un doblete de Diego Sancho en el último minuto decidió un encuentro intenso y de gran desgaste, clave para los intereses clasificatorios del conjunto del Baix Maestrat. EFE

jmd/sab

EFE

