Almeida antepone que "hay un dictador menos" a las formas de EEUU en Venezuela y recuerda que "Faes no es el PP"

José Luis Martínez-Almeida resaltó que la postura de la fundación Faes sobre la gestión de Estados Unidos en Venezuela no representa a la línea oficial del Partido Popular, y subrayó que la dirección del partido queda marcada por Alberto Núñez Feijóo. Esta diferenciación entre la organización que preside José María Aznar y el principal partido de la oposición en España fue remarcada tras la reciente actuación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, según informó Europa Press.

El alcalde de Madrid valoró que la detención de Maduro, decretada por las autoridades estadounidenses, haya traído como resultado la eliminación de una figura autoritaria en el escenario internacional, a pesar de admitir que el procedimiento no siga los cauces tradicionales ni se alinee necesariamente con el derecho internacional. Martínez-Almeida puntualizó en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, que EE. UU. no reconocía a Maduro como presidente de Venezuela y que la persecución judicial no se basa en su papel como jefe del Estado venezolano, sino en cargos relacionados con narcotráfico procesados en tribunales de Nueva York.

Para el regidor madrileño, el desenlace sobre Maduro representa, desde la óptica de la Unión Europea, una ocasión para afirmar la vigencia de la democracia liberal como alternativa. Martínez-Almeida expresó que esta situación brinda una oportunidad a Europa para sostener el mensaje de esperanza que representa la democracia liberal en el contexto internacional.

Europa Press detalló que Martínez-Almeida insistió en que, si bien los métodos de la operación impulsada desde Estados Unidos no convencen a todos los actores y pueden diferir de los estándares internacionales, la consecuencia tangible es la desaparición de un régimen autoritario. Señaló además que esta dinámica debe continuar y enfocarse en el futuro político de Venezuela, destacando que la senda para ese país latinoamericano no reside en figuras como Delcy Rodríguez, sino en respetar la voluntad popular que, de acuerdo con sus palabras, se manifestó a favor de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y situó a María Corina Machado como símbolo de resistencia moral.

El alcalde de Madrid elogió la trayectoria de María Corina Machado, subrayando que su reconocimiento internacional no es casual, ya que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz y se ha consolidado como un referente global de la lucha democrática en un país que ha soportado un prolongado periodo de dictadura. Martínez-Almeida resaltó que Machado cuenta no solo con el respeto en Venezuela, sino en el ámbito mundial.

Respecto a las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Machado, Martínez-Almeida manifestó que no comparte el tono empleado por el líder estadounidense para referirse a la dirigente opositora. Matizó, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, que “no es que goce del respeto de los venezolanos, es que goza del respeto mundial”, en referencia a la importancia de su figura en el contexto venezolano y la proyección internacional de su lucha. Añadió que conviene interpretar el fondo de las palabras de Trump más allá de su literalidad, en consonancia con declaraciones previas de figuras como Marco Rubio, quien sugirió que la oposición venezolana carece de acción efectiva desde el exterior.

Por otra parte, en relación con Groenlandia, Martínez-Almeida consideró que las expresiones de Trump deben evaluarse en función de la estrategia global que impulsa Estados Unidos en la región ártica. Analizó que existe un interés directo de la administración estadounidense en ese territorio y que Europa debe trabajar en una postura común para preservar tanto la soberanía de Dinamarca en el ámbito de la Unión Europea y la OTAN como la cooperación transatlántica en el Ártico. Siguiendo lo recogido por Europa Press, insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad territorial sin poner en tela de juicio la integridad danesa e instó a España a incrementar su compromiso con la OTAN.

Martínez-Almeida indicó también que, si bien la seguridad y la estabilidad regionales se ven reflejadas en el funcionamiento multilateral de la Alianza Atlántica, España podría contribuir de manera más decidida, según reportó Europa Press. El alcalde animó a las autoridades europeas y españolas a abordar las negociaciones relacionadas con Groenlandia mediante una combinación de firmeza y flexibilidad, recordando que la disposición estadounidense para alcanzar acuerdos ya se ha reflejado en otras cuestiones como los aranceles.

Para concluir su postura sobre Groenlandia, Martínez-Almeida reafirmó la importancia de mantener a la soberanía e integridad territorial de Dinamarca fuera de cualquier posibilidad de negociación y recalcó que cualquier diálogo con Estados Unidos debe preservar estos principios fundamentales.