96-89. Obst destroza al Baskonia

Redacción Deportes, 7 ene (EFE).- Andreas Obst destrozó a Kosner Baskonia con 37 puntos y le dio el triunfo por 96-89 al Bayern Múnich en la vigésima jornada de la Euroliga en un último cuarto casi perfecto (36-20), que evitó la primera victoria de los azulgranas lejos del Buesa Arena.

Los vitorianos entraron con nueve puntos de ventaja en un epílogo sangrante para un equipo incapaz de contener al juego exterior de los bávaros. Isaiah Mike -13 puntos y 7 rebotes- y Justinian Jessup -17 puntos- fueron los escuderos perfectos de Andres Obst que enmarcó su actuación con 7 triples de 11 intentos.

En el lado baskonista, Matteo Spagnolo completó una de sus mejores actuaciones con 28 créditos de valoración, pero el Baskonia echó de menos más amenaza al no contar con Tim Luwawu-Cabarrot ni con Markus Howard, a pesar de los chispazos de Rodions Kurucs y Eugene Omoruyi.

Les costó entrar en el partido a los dos equipos, que tuvieron un envite cuerpo a cuerpo desde el salto inicial. Los alemanes sumaban desde el tiro libre, mientras que el Baskonia lo hacía gracias a las segundas opciones que le dio el rebote ofensivo.

La primera canasta en juego de los locales llegó después de los cinco minutos, pero los azulgranas no lograron abrir brecha a pesar de anotar dos triples consecutivos.

Los alemanes volvieron a sumar desde lejos y Baskonia encontró las amenazas alternativas de Matteo Spagnolo y Rodions Kurucs, que recortaron la distancia hasta el 24-19, tras una gran reacción de los bávaros.

Los de Paolo Galbiati entraron con más intensidad y un Trent Forrest más atrevido, que comenzó a coger el mando de los baskonistas, para igualar el choque a pesar de los errores debajo del aro.

La actividad defensiva y el acierto volvió a dar alas al Baskonia, ante un Bayern sin fuelle.

Los de Svetislav Pesic vivían de la inspiración de Andreas Obst, que mandó el partido a vestuarios con un triple lejano en el mejor momento del plantel vasco, 38-46, impulsados por un gran Rodions Kurucs.

Ocho puntos del tirador alemán dilapidaron la ventaja baskonista tras el descanso. La cuarta falta personal de Isaiah Mike, perjudicó las opciones ofensivas de los locales, que concedieron muchos tiros libres para que el Baskonia se mantuviera por delante.

El Baskonia mantuvo la frialdad y aparecieron Matteo Spagnolo y Eugene Omoruyi para estirar la renta y encarar el último asalto con todo a favor, 60-69.

El triple metió en el partido a los bávaros. Andreas Obst y Justinian Jessup se combinaron, dispuestos a aguar la fiesta a los de Paolo Galbiati, y el Bayern le dio la vuelta al partido, 84-80 a cuatro minutos del final.

Los vitorianos fueron incapaces de defender a los anotadores alemanes y aunque se bloquearon en ataque, lograron seguir la estela de los teutones hasta que un triple de Isaiah Mike acabó con las opciones de un Baskonia que se deshizo en el último cuarto, 96-89.

- Ficha técnica:

96 - Bayern Múnich (24+14+22+36): Jovic (2), Obst (37), Lucic (3), Mike (10) y McCormack (6) -cinco inicial- Da Silva (-), Mike (13), Gabriel (6), Jessup (17), Dimitrijevic (8) y Giffey (2).

89 - Kosner Baskonia (19+27+23+20): Simmons (8), Forrest (10), Radzevicius (2), Kurucs (13) y Diop (4) -cinco inicial-, Diakité (7), Nowell (9), Spagnolo (20), Omoruyi (13), Frisch (3) y Joksimovic (-).

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Joseph Bissang (Francia), Tomasz Trawicki (Polonia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Euroliga, disputado en el Sap Garden de Múnich. EFE

jd/sab

(foto)