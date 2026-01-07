Espana agencias

3-2. Semenyo se despide del Bournemouth de Iraola con victoria

Londres, 7 ene (EFE).- El Bournemouth de Andoni Iraola rompió ante el Tottenham su racha de once partidos sin ganar gracias a un gol de Antoine Semenyo, que se despidió este miércoles del equipo con un último regalo antes de firmar por el Manchester City (3-2).

Los 'Cherries' no ganaban desde el pasado 26 de octubre contra el Nottingham Forest y, aunque consiguieron remontar el tanto inicial del Tottenham y llegar a los diez minutos finales con ventaja, el golazo de Palhinha puso su triunfo en duda hasta el gran momento de Semenyo.

Los 'Spurs', que tampoco están mucho mejor y sólo han ganado un partido de los últimos seis, se adelantaron con sólo cinco minutos en el marcador cuando un disparo de Mathys Tel pasó entre las piernas de un defensa del Bournemouth y tapó la vista de Djordje Petrovic, que dio la sensación que pudo hacer mucho más.

Pese al jarro de agua fría para los de Iraola, en el último partido de Antoine Semenyo, que se va a marchar al Manchester City, no tardaron en reaccionar y antes del descanso ya le habían dado la vuelta al encuentro.

Primero fue Evanilson, con un gran cabezazo a centro de Marcus Tavernier, y después el sorprendente Eli Junior Kroupi, que anotó su séptimo gol en esta Premier League al rematar de primeras un pase raso de Marco Senesi, otro de los que apunta a salir de este Bournemouth, en este caso a final de temporada cuando acabe su contrato.

En la recta final, con el Tottenham metido en el área del Bournemouth, los 'Spurs' celebraron un penalti sobre Micky Van de Ven, que se unió a la aventura dentro del área y cayó derribado por un defensa. Sin embargo, el VAR llamó a Darren England y este, tras ver la repetición, revirtió la decisión.

Pese a las protestas de los de Thomas Frank, el enfado duró poco, porque poco después, a la salida de un córner, Palhinha se inventó una chilena para poner el 2-2.

El empate no contentaba a ninguno de los dos equipos, pero fue Semenyo el que vivió su gran adiós de la forma deseada por todos. El atacante, en el tiempo de prolongación, tomó la pelota en la frontal y su disparo fue desviado por un compañero para convertirse en el 3-2 y romper la mala racha de Iraola, que vuelve a respirar.

El Bournemouth se queda decimoquinto con 26 unidades y un buen colchón sobre el descenso, mientras que el Bournemouth está una posición por encima con 27 puntos. EFE

