2-3. El Guaguas pone en aprietos al Perugia, campeón del mundo, pero cae en el 'tie break'

Las Palmas de Gran Canaria, 7 ene (EFE).- El Club Voleibol Guaguas puso en aprietos al campeón de Europa y del mundo, el Sir Sicoma Monini Perugia, y sumó el primer punto de su Liga de Campeones tras caer por 2-3 ante los italianos, ante los que fueron capaces de remontar un 0-2 para forzar un quinto set que decantó la eficacia en la red de Sebastián Solé y Wassim Ben Tara.

El Gran Canaria Arena respiraba el aroma de una gran noche y el conjunto grancanario salió enchufado para plantar cara al campeón de Europa y del mundo. Con la baja del argentino Nico Bruno, Tomas Rousseaux volvió a la titularidad y tiró del carro en ataque para un arranque fulgurante de los amarillos (7-4)

El belga continuó haciendo daño por zona 4 a un Sir Sicoma Monini Perugia que se apoyó en la eficacia de Wassim Ben Tara para no dejar ir a los amarillos en el marcador, que incluso provocaron el tiempo muerto de Angelo Lorenzetti (12-9). Un bloqueo autoritario del argentino Sebastián Solé y un remate de Oleh Plotnytskyi despertaron a los italianos e instalaron las primeras dudas en el lado canario (21-20).

Ben Tara aprovechó una gran rotación al saque de Simone Giannelli para seguir su recital en zona 2, remontar el marcador y ganar un set que los transalpinos cerraron con un remate de Rousseaux que se marchó fuera al intentar ajustar la diagonal (23-25).

El golpe anímico afectó a un Guaguas que comenzó a encadenar errores al saque y que permitió la entrada en calor de Yuki Ishikawa y Oleh Plotnytskyi (5-7), si bien Camarero encontró en Hélder Spencer su antídoto desde la zona 3 para empatar el duelo (8-8). Varios errores consecutivos locales y un nuevo arreón liderado por Ishikawa y un bloqueo de Giannelli llevaron al Perugia a su máxima del partido (12-17).

Pese a seguir compitiendo con dos puntos locos de Walla Souza que levantaron al Gran Canaria Arena, Ben Tara comandó el final de set del Perugia y Giannelli se encargó de abrocharlo con una finta que supuso el 20-25 para los vigentes campeones de la Liga de Campeones.

El opuesto brasileño no acusó el 0-2 y lideró un buen inicio del Guaguas (4-1) que Ishikawa y Solé se encargaron de neutralizar (7-7). Liderados por el cubano Osmany Juantorena, que empezó a carburar en el partido, el Guaguas dio un arreón que obligó a Lorenzetti a meter bisturí en la táctica (14-11).

A pesar de la efectividad amarilla, el Sir Sicoma Monini Perugia no se dejó ir y acortó distancias con un duro bloqueo de Ben Tara y dos puntos consecutivos de Ishikawa (21-20). Sin embargo, cuatro errores propios, dos de ellos al saque, condenaron a los italianos y consiguieron dar el primer punto al conjunto grancanario (25-22).

Las caras italianas cambiaron y empezaron a destilar las primeras preocupaciones, una situación que el Guaguas aprovechó con Martín Ramos en el centro de la red (7-4). Lorenzetti, visiblemente enfadado, llamó a filas a sus jugadores para desatascar al Perugia, pero los amarillos ampliaron diferencias en la red (12-6) pese a las múltiples sustituciones italianas.

Semeniuk, Argilagos, Dzavoronok y el argentino Agustín Loser trataron de darle otra cara al Perugia, pero un exuberante Walla Souza comandó a los grancanarios a desarbolar al campeón del mundo y forzar el quinto set tras clavar Juantorena y el brasileño dos saques directos y Ben Tara errar el definitivo (25-16).

Sin margen de error, el Perugia volvió a encontrar su lugar seguro en el brazo de Wassim Ben Tara para liderar la primera ventaja (2-4) y obligar a Sergio Miguel Camarero a bajar pulsaciones. Juantorena sacó sus galones y mandó al Guaguas por delante en el cambio de campo (8-7), pero la suficiencia del Perugia les impulsó a un parcial de 2-8 con un imperial Solé que cerró el partido tras un bloqueo y un remate en zona 3 (10-15).

- Ficha técnica:

2 – CV Guaguas: Ezequiel Pérez (líbero), Hélder Spencer (13), Osmany Juantorena (15), Walla Souza (23), Miguel Ángel de Amo (-), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (-), Jean Pascal Diedhiou (-), Tomas Rousseaux (14), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (14) y Dobromir Dimitrov (-).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

3 – Sir Sicoma Monini Perugia: Bryan Argilagos (-), Donovan Dzavoronok (-), Gabrijel Cvanciger (-), Simone Giannelli (4), Agustín Loser (5), Wassim Ben Tara (22), Sebastián Solé (17), Massimo Colaci (líbero), Yuki Ishikawa (16), Kamil Semeniuk (1), Oleh Plotnytskyi (8), Roberto Russo (7), Marco Gaggini (líbero) y Federico Crosato (-).

Entrenador: Angelo Lorenzetti

Parciales: 23-25, 20-25, 25-22, 25-16 y 10-15.

Árbitros: Cristophe Lecourt (Francia) y Pedro Lopes Pinto (Portugal).

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones CEV 2025-2026, disputado en el Gran Canaria Arena ante 2.450 espectadores. EFE

