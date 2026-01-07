Espana agencias

2-3. El Guaguas pone en aprietos al Perugia, campeón del mundo, pero cae en el 'tie break'

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 7 ene (EFE).- El Club Voleibol Guaguas puso en aprietos al campeón de Europa y del mundo, el Sir Sicoma Monini Perugia, y sumó el primer punto de su Liga de Campeones tras caer por 2-3 ante los italianos, ante los que fueron capaces de remontar un 0-2 para forzar un quinto set que decantó la eficacia en la red de Sebastián Solé y Wassim Ben Tara.

El Gran Canaria Arena respiraba el aroma de una gran noche y el conjunto grancanario salió enchufado para plantar cara al campeón de Europa y del mundo. Con la baja del argentino Nico Bruno, Tomas Rousseaux volvió a la titularidad y tiró del carro en ataque para un arranque fulgurante de los amarillos (7-4)

El belga continuó haciendo daño por zona 4 a un Sir Sicoma Monini Perugia que se apoyó en la eficacia de Wassim Ben Tara para no dejar ir a los amarillos en el marcador, que incluso provocaron el tiempo muerto de Angelo Lorenzetti (12-9). Un bloqueo autoritario del argentino Sebastián Solé y un remate de Oleh Plotnytskyi despertaron a los italianos e instalaron las primeras dudas en el lado canario (21-20).

Ben Tara aprovechó una gran rotación al saque de Simone Giannelli para seguir su recital en zona 2, remontar el marcador y ganar un set que los transalpinos cerraron con un remate de Rousseaux que se marchó fuera al intentar ajustar la diagonal (23-25).

El golpe anímico afectó a un Guaguas que comenzó a encadenar errores al saque y que permitió la entrada en calor de Yuki Ishikawa y Oleh Plotnytskyi (5-7), si bien Camarero encontró en Hélder Spencer su antídoto desde la zona 3 para empatar el duelo (8-8). Varios errores consecutivos locales y un nuevo arreón liderado por Ishikawa y un bloqueo de Giannelli llevaron al Perugia a su máxima del partido (12-17).

Pese a seguir compitiendo con dos puntos locos de Walla Souza que levantaron al Gran Canaria Arena, Ben Tara comandó el final de set del Perugia y Giannelli se encargó de abrocharlo con una finta que supuso el 20-25 para los vigentes campeones de la Liga de Campeones.

El opuesto brasileño no acusó el 0-2 y lideró un buen inicio del Guaguas (4-1) que Ishikawa y Solé se encargaron de neutralizar (7-7). Liderados por el cubano Osmany Juantorena, que empezó a carburar en el partido, el Guaguas dio un arreón que obligó a Lorenzetti a meter bisturí en la táctica (14-11).

A pesar de la efectividad amarilla, el Sir Sicoma Monini Perugia no se dejó ir y acortó distancias con un duro bloqueo de Ben Tara y dos puntos consecutivos de Ishikawa (21-20). Sin embargo, cuatro errores propios, dos de ellos al saque, condenaron a los italianos y consiguieron dar el primer punto al conjunto grancanario (25-22).

Las caras italianas cambiaron y empezaron a destilar las primeras preocupaciones, una situación que el Guaguas aprovechó con Martín Ramos en el centro de la red (7-4). Lorenzetti, visiblemente enfadado, llamó a filas a sus jugadores para desatascar al Perugia, pero los amarillos ampliaron diferencias en la red (12-6) pese a las múltiples sustituciones italianas.

Semeniuk, Argilagos, Dzavoronok y el argentino Agustín Loser trataron de darle otra cara al Perugia, pero un exuberante Walla Souza comandó a los grancanarios a desarbolar al campeón del mundo y forzar el quinto set tras clavar Juantorena y el brasileño dos saques directos y Ben Tara errar el definitivo (25-16).

Sin margen de error, el Perugia volvió a encontrar su lugar seguro en el brazo de Wassim Ben Tara para liderar la primera ventaja (2-4) y obligar a Sergio Miguel Camarero a bajar pulsaciones. Juantorena sacó sus galones y mandó al Guaguas por delante en el cambio de campo (8-7), pero la suficiencia del Perugia les impulsó a un parcial de 2-8 con un imperial Solé que cerró el partido tras un bloqueo y un remate en zona 3 (10-15).

- Ficha técnica:

2 – CV Guaguas: Ezequiel Pérez (líbero), Hélder Spencer (13), Osmany Juantorena (15), Walla Souza (23), Miguel Ángel de Amo (-), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (-), Jean Pascal Diedhiou (-), Tomas Rousseaux (14), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (14) y Dobromir Dimitrov (-).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

3 – Sir Sicoma Monini Perugia: Bryan Argilagos (-), Donovan Dzavoronok (-), Gabrijel Cvanciger (-), Simone Giannelli (4), Agustín Loser (5), Wassim Ben Tara (22), Sebastián Solé (17), Massimo Colaci (líbero), Yuki Ishikawa (16), Kamil Semeniuk (1), Oleh Plotnytskyi (8), Roberto Russo (7), Marco Gaggini (líbero) y Federico Crosato (-).

Entrenador: Angelo Lorenzetti

Parciales: 23-25, 20-25, 25-22, 25-16 y 10-15.

Árbitros: Cristophe Lecourt (Francia) y Pedro Lopes Pinto (Portugal).

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones CEV 2025-2026, disputado en el Gran Canaria Arena ante 2.450 espectadores. EFE

phd/sab

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Athletic considera que será "difícil" el encuentro de Copa contra la Cultural Leonesa

Infobae

Pellegrino renueva su contrato como entrenador de Lanús tras coronarse en la Sudamericana

Infobae

Iñaki Williams pide perdón: “Es una lástima; no hemos estado a la altura”

Infobae

3-0. Igor Thiago aguanta el pulso a Haaland

Infobae

96-89. Obst destroza al Baskonia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey