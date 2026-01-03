Mónica García Mónica condena los ataques de EE.UU. en Venezuela y los tilda de "injustificables"

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación monitorea de manera coordinada con socios comunitarios y países latinoamericanos la situación generada en Venezuela tras los ataques aéreos por parte de las fuerzas estadounidenses. Según publicó el medio, las autoridades diplomáticas españolas mantienen canales abiertos para recabar información e intercambiar análisis con Naciones Unidas y los organismos multilaterales, como parte del seguimiento a los acontecimientos ocurridos la madrugada del sábado.

De acuerdo con la información, Mónica García, ministra de Sanidad, calificó de “injustificables” las acciones bélicas unilaterales que vulneran la autonomía de cualquier país, en alusión a los recientes hechos en territorio venezolano. La titular española hizo pública su postura a través de un mensaje en la red social X, donde expresó su rechazo tanto al caso venezolano como a situaciones en Palestina y Ucrania que, bajo su criterio, requieren un apego urgente a los principios del derecho internacional. García sostuvo que “hay que volver urgentemente al derecho internacional y a un mundo basado en reglas, diálogo y cooperación”, según reportó el medio.

El Gobierno de Venezuela denunció una serie de bombardeos ejecutados por Estados Unidos sobre áreas civiles y militares de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Según consignó el medio, las autoridades venezolanas calificaron estas operaciones como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”, señalando que los ataques afectaron tanto infraestructuras estratégicas como zonas habitadas de la capital y regiones aledañas.

En el desarrollo de los hechos, el presidente estadounidense Donald Trump comunicó que el Ejército de su país “ha capturado” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, quienes habrían sido extraídos del territorio nacional. Esta información surge en el marco de una escalada de hostilidades y tras los bombardeos reportados durante horas de la madrugada.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez reconoció que el Ejecutivo no cuenta actualmente con información sobre la ubicación de Maduro ni de Cilia Flores. De acuerdo con el medio, Rodríguez exigió al mandatario estadounidense que proporcione una prueba de vida de ambos, en tanto el paradero del matrimonio presidencial se mantiene desconocido para las autoridades venezolanas.

Fuentes gubernamentales españolas insistieron, según publicó el medio, en la necesidad de priorizar la diplomacia y el respeto a los marcos legales internacionales como herramientas principales para resolver disputas y frenar el uso de la fuerza unilateral. El gobierno español ha reiterado su compromiso con la defensa de la legalidad internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas, posición puesta de manifiesto tanto por la ministra García como por la acción coordinada del Ministerio de Asuntos Exteriores con los socios europeos y americanos.

El contexto descrito pone de manifiesto la preocupación internacional sobre las consecuencias que pudieran tener las operaciones militares no autorizadas en la estabilidad regional y la situación humanitaria de la población venezolana. El reporte también resalta los llamamientos reiterados a respetar las reglas del derecho internacional, incluyendo la integridad de la soberanía nacional y la protección de los civiles en medio de enfrentamientos armados.

Fuentes diplomáticas citadas por el medio subrayan que el seguimiento de la situación es constante y que cualquier evolución en el paradero de las autoridades venezolanas o en el desarrollo del conflicto será evaluada en coordinación con los organismos multilaterales pertinentes. Desde la esfera internacional, se observa especial atención a las demandas de pruebas de vida y a la evolución de la respuesta de Estados Unidos frente a los reclamos de Venezuela y de la comunidad internacional.