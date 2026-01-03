Espana agencias

Izquierda Unida acusa a Estados Unidos de romper la soberanía de Venezuela tras el ataque "criminal" en Caracas

Dirigentes de la formación política expresaron su rechazo categórico a la intervención bélica de Estados Unidos, denunciando violaciones a la legalidad global y llamando a la comunidad internacional a detener las hostilidades para proteger a la población civil venezolana

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, hizo un llamado directo a la unión de la política nacional e internacional tras condenar la ofensiva armada de Estados Unidos en Caracas y otras regiones de Venezuela. Maíllo expresó su solidaridad hacia la población venezolana y solicitó el cese de los ataques, según divulgó el medio de comunicación. La noticia principal se centra en la denuncia pública de Izquierda Unida contra la intervención militar estadounidense, catalogando el ataque como una violación a la soberanía venezolana y un riesgo para su ciudadanía.

De acuerdo con el reporte, Maíllo denunció estos hechos mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, declarando: “Condenamos los bombardeos de EE.UU. en Caracas y otras zonas de Venezuela, en una agresión militar criminal que viola su soberanía y pone en riesgo a la población civil”. Tal como informó la fuente, el dirigente subrayó la importancia de que las fuerzas políticas y sociales adopten una postura conjunta frente a los actos de guerra y lo que denominó imperialismo. Además, reiteró la solidaridad de su partido con los habitantes de Venezuela.

El medio detalló que Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, también intervino en el debate público y señaló directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incumplir la legislación internacional. Santiago enfatizó que la comunidad internacional requiere actuar con urgencia para detener los bombardeos. Según consignó la fuente, Santiago expresó: “EE.UU. está bombardeando Venezuela. Donald Trump ataca a un país hermano, ignorando la ley internacional. Toda nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. La comunidad internacional debe exigir de inmediato el fin de la agresión”.

Tanto Maíllo como Santiago articularon su rechazo al uso de la fuerza militar, describiendo la operación estadounidense como un asalto que desafía el orden jurídico global y amenaza la integridad de la población civil venezolana. Según publicó la fuente de información, las manifestaciones de ambos dirigentes ponen de manifiesto el posicionamiento de Izquierda Unida en torno a la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a la intervención extranjera, en especial cuando consideran que se vulnera el derecho internacional y se someten a riesgos las vidas de civiles.

El medio también señala que para Maíllo, el contexto actual exige que las instituciones y actores internacionales actúen de manera coordinada, priorizando la protección de los derechos humanos y procurando el cese inmediato de las hostilidades. La respuesta política ante lo ocurrido en Venezuela muestra la intención de Izquierda Unida de movilizar a diferentes sectores sociales y políticos para ejercer presión internacional y poner fin de manera efectiva a la intervención militar.

Izquierda UnidaEstados UnidosVenezuelaDonald TrumpAntonio MaílloEnrique SantiagoCaracasSoberaníaImperialismoBombardeosEUROPAPRESS

